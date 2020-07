Primo weekend di agosto: traffico da bollino rosso in direzione Trieste

Primo fine settimana di agosto da bollino rosso sulle percorrenze di Concessioni Autostradali Venete, per un altro fine settimana di esodo estivo tradizionalmente caratterizzato da spostamenti verso le località di villeggiatura.

La società conferma le previsioni dello scorso weekend, con il traffico che lentamente sta tornando a livelli pre-Covid anche sulle strade delle vacanze. Per il fine settimana dunque la Concessionaria prevede possibilità di traffico critico, con rallentamenti specie in direzione Trieste e Venezia nel tratto di A4 tra Padova Est e il Bivio con la A57 ad Arino oltre che alla barriera di Mestre Villabona. Bollino rosso in direzione Trieste già a partire da venerdì 31 luglio, in particolare al pomeriggio e poi per tutta la giornata di sabato 1 agosto, giallo invece domenica 2 agosto fino a lunedì 3 mattina. In direzione opposta (Milano) bollino giallo per traffico intenso per l’intero weekend, fino a lunedì compreso, a causa dei rientri. Il divieto di transito per i mezzi pesanti sarà in vigore venerdì 31 dalle ore 16 alle 22, sabato 1 agosto dalle ore 8 alle 16 e domenica 2 agosto dalle ore 7 alle 22. Prima di mettersi in viaggio, Concessioni Autostradali Venete consiglia di consultare la situazione del traffico in tempo reale attraverso i canali informativi nel sito o la app Infoviaggiando, con informazioni e notiziario vocale costantemente aggiornati.