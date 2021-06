Festa della Repubblica e Corpus Domini, tornano code e traffico in autostrada

Ponte del 2 giugno e Corpus Domini: sono i due "ingredienti" che, combinati tra di loro oltre all'allentamento delle misure restrittive in tutta Italia e all’estero, faranno aumentare i transiti dei mezzi lungo la rete di Autovie Venete nelle prossime ore.

Il primo banco di prova per la stagione estiva è previsto già mercoledì 2 giugno, quando con la Festa della Repubblica molti automobilisti approfitteranno per godersi una giornata di sole o un weekend nelle località balneari del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto. Autovie prevede traffico sostenuto lungo la A23 (Tarvisio-Palmanova) in direzione Nodo di Palmanova e sulla A4 (Trieste-Venezia) in direzione Venezia. Traffico che diventerà particolarmente intenso nella giornata di giovedì 3 giugno lungo sempre lungo le due direttrici, per l’arrivo dei turisti stranieri, in occasione del Corpus Domini, festività molto sentita in Austria. I transiti dovrebbero calare, mantenendosi comunque sostenuti, nel corso della mattinata di venerdì 4 giugno, mentre nel pomeriggio è previsto un incremento dei passaggi soprattutto in direzione Trieste, in coincidenza con il rientro dei mezzi commerciali dal Nord Italia all'Est Europa.

Per consentire un flusso di veicoli più agevole nel fine settimana non verranno attivati gli scambi di carreggiata necessari alla stesa dell’asfalto drenante nel tratto Nodo di Palmanova – Gonars, dove è in dirittura d’arrivo il cantiere della terza corsia. Inoltre mercoledì 2 e domenica 6 giugno dalle ore 7 alle ore 22 scatterà il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Come sempre, Autovie consiglia a chi si mette in viaggio di informarsi prima di partire. A disposizione ci sono il sito Infoviaggiando, la app InfoViaggiando e il numero verde 800 996099. Gli utenti in viaggio sono inoltre costantemente informati in tempo reale della situazione attraverso i pannelli a messaggio variabile.