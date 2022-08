Ponte di Ferragosto: «Traffico da bollino giallo nel fine settimana»

Fine settimana di Ferragosto senza particolari criticità previste lungo la rete gestita da Concessioni Autostradali Venete. Grazie al “ponte” lungo, l’esodo estivo nell’ultima vera grande occasione per gli spostamenti verso le località di villeggiatura sarà spalmato su più giornate: per questo motivo Cav non ha previsto giorni da bollino rosso sulle strade delle vacanze, anche se il traffico potrà essere sostenuto in alcuni frangenti.

In direzione Trieste questo avverrà in particolare sabato 13 agosto, con una giornata però solo da bollino giallo (traffico sostenuto), mentre in carreggiata opposta (direzione Milano) le stesse condizioni potranno ripetersi domenica 14 e nella mattina di martedì 16, per via degli ultimi rientri che andranno a sommarsi alla ripresa del traffico feriale e dei mezzi pesanti, anche per via del fatto che questi, a causa del lungo ponte, non potranno circolare per tre giornate e mezza. Il divieto di circolazione per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate è infatti in vigore su tutta la rete venerdì 12 agosto dalle ore 16 alle 22, sabato 13 agosto dalle ore 8 alle 22, domenica 14 agosto e lunedì 15 (Ferragosto) dalle ore 7 alle 22.

Prima di mettersi in viaggio, Concessioni Autostradali Venete consiglia di consultare la situazione del traffico in tempo reale attraverso i canali informativi nel sito www.cavspa.it, dove sono anche presenti le previsioni sul traffico per tutta la stagione, sull’account Twitter della Società o attraverso la App Infoviaggiando, con informazioni e notiziario vocale costantemente aggiornati.