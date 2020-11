Ponte sul fiume Livenza chiuso, code e traffico in tilt

Sono iniziati i lavori di Veneto Strade per la sistemazione del ponte sul fiume Livenza lungo la "Postumia". Un intervento che ha mandato letteralmente in tilt la viabilità nei dintorni di Meduna di Livenza.

Mercoledì 18 novembre il sindaco Arnaldo Pitton ha condiviso sui social le immagini dei lunghi incolonnamenti arrivati fino in centro città. Immagini che il primo cittadino ha usato anche per rispondere alle critiche ricevute nei giorni scorsi dalla lista civica "Viviamo Meduna" che aveva definito "eccessive" le preoccupazioni del sindaco per i possibili disagi al traffico dopo la chiusura del ponte. «Nemmeno fossimo in una metropoli» avevano scritto sui social i rivali politici di Pitton. Fatto sta che i timori del sindaco si sono rivelati fondati. La viabilità deviata dalla Postumia alle vie del centro di Meduna ha portato a una totale paralisi del traffico. I lavori di Veneto Strade andranno avanti fino al 27 novembre.