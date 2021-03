Traforo di Santa Augusta, lavori terminati: mercoledì l'inaugurazione

La fine dei lavori era prevista per l'agosto del 2016 ma, fino ad oggi, il cantiere non era mai stato completato. Domani, mercoledì 24 marzo, il traforo di Santa Augusta a Vittorio Veneto sarà finalmente inaugurato con una cerimonia in diretta streaming.

I lavori erano iniziati quasi sei anni fa ma, in realtà, il traforo è al centro di polemiche e dibattiti da quasi 40 anni. Dalle prossime ore la variante alla statale Alemagna, nel tratto La Sega-via Carso, sarà percorribile alleggerendo di fatto la viabilità del quartiere Serravalle. Presenti all'inaugurazione in streaming di domani il presidente di Anas, Massimo Simonini, il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, e il Governatore Luca Zaia. Taglio del nastro alle ore 11. Niente pubblico in presenza però, vista la zona rossa e le norme anti-Covid ancora in vigore. La strada sarà aperta alle auto che potranno percorrere il nuovo traforo lungo un chilometro e 700 metri per raggiungere l'ingresso della Val Lapisina.