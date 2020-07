Chiusura dell'asilo di San Giacomo: dopo le polemiche ecco la soluzione

«I problemi sorti con la chiusura della Scuola dell’Infanzia di San Giacomo - che necessità di lavori di adeguamento sismico - possono trovare una soluzione temporanea con il trasferimento dell’attività didattica presso la sede dell’Istituto Antoniano Femminile in Viale Vittorio Emanuele II». A spiegarlo è il sindaco Antonio Miatto che aggiunge: «Con la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Vittorio Veneto I° "Da Ponte" Loredana Buffoni, abbiamo valutato diverse ipotesi ma, alla fine, quella dello stabile appartenente alla Congregazione delle Figlie del Divino Zelo - attualmente non utilizzato - si è rivelata la sola praticabile».

Com’è noto, l’Istituto Antoniano Femminile - che affaccia su Piazza delle Medaglie d’Oro alle spalle della sede municipale - ospitava anch’esso una scuola materna ed ha cessato la sua attività a settembre dello scorso anno. «Il benestare da parte della Direzione Centrale della Congregazione, che ha sede a Roma, è arrivato solo giovedì - continua il sindaco - Nei giorni scorsi, abbiamo ritenuto opportuno non fare anticipazioni sui colloqui in corso fino a quando non abbiamo avuto la certezza di poter impiegare la struttura». L’Amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo proporranno ora ai genitori quella che resta comunque una soluzione temporanea. «Naturalmente - conclude Miatto - risolveremo in accordo con le famiglie anche tutte le problematiche collegate al trasporto dei bimbi in modo da ridurre al minimo ogni disagio legato al cambio di sede».