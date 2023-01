Covid, il punto tamponi di Altivole sarà trasferito ad Asolo

Da lunedì 16 gennaio il Covid point di Altivole sarà trasferito ad Asolo in via Malombra, presso la ex scuola elementare di San Apollinare, già sede del centro vaccinale. Il Punto tamponi di Altivole chiuderà sabato 14 gennaio (ultimo giorno di attività venerdì 13 gennaio) per consentire il trasferimento delle attrezzature. Gli orari di apertura della nuova sede rimarranno gli stessi di quelli attuali, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13. Per accedere ai Covid point è obbligatoria la prenotazione, effettuabile tramite il sito dell’Ulss 2 https://www.aulss2.veneto.it/tamponi, dal portale regionale https://sorveglianzacovid.azero.veneto.it o telefonando al numero 0422210701.