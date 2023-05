Ospedale di Oderzo, mamma Oana partorisce il tredicesimo figlio

Sono in 13 e no, non sono una squadra di calcio con tanto di riserve, ma i dolcissimi figli di Oana e Onisim, due innamorati genitori che, giovedì 11 maggio, hanno accolto nella loro grande famiglia l'ultimo nato, il piccolo Isaia.

Tredici figli

Il piccolo, che pesa 3098 grammi, è nato con parto naturale nel pomeriggio, dopo un travaglio durato poche ore. Anche lui ha visto la luce all'ospedale di Oderzo come i suoi fratellini, a partire dal primogenito nato nel 2007, che gli hanno dato un caloroso benvenuto riunendosi tutti nella nuova Family room dell'ospedale, uno spazio intimo e protetto dedicato ad accogliere le neo-famiglie nelle ore successive al parto. I Bizu sono un splendida, grande e gioiosa famiglia di Mansuè, trasferitasi in Italia dalla Romania 21 anni fa.

Il commento

Parlando con loro si percepiscono serenità e l'amore che li lega: «Mi ritengo molto fortunata - racconta felice mamma Oana -. La mia è una famiglia molto numerosa, ma non mi sento affaticata. Le mie giornate sono sempre ricche di gioia e sorrisi, mio marito mi sostiene e i bambini si aiutano gli uni con gli altri. Siamo tutti entusiasti dell'arrivo di Isaia nelle nostre vite».