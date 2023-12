/ Piazzale Duca D'Aosta

Lavori di manutenzione prolungati, niente treni fino a gennaio sulla Feltre-Belluno

Fino al 4 gennaio i treni non potranno circolare per il protrarsi dei lavori straordinari: possibili ripercussioni sulle tempistiche di viaggio per i viaggiatori delle linee Treviso-Belluno e Montebelluna-Feltre. Bus sostitutivi per Feltre, Belluno e Calalzo