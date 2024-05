Treni per Venezia, modifiche alla circolazione per lavori fino al 19 maggio

Rfi ha comunicato che da domani 16 maggio al 19 maggio 2024 dalle ore 09:30 alle ore 12:30, la circolazione ferroviaria subirà modifiche per interventi di manutenzione e potenziamento all’infrastruttura, in programma a Venezia Santa Lucia da parte di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane). In particolare, una quindicina di treni partono o fermano a Mestre e non a Santa Lucia.

Il 16 maggio: il regionale veloce delle 12.31 da Venezia Santa Lucia a Sacile parte da Venezia Mestre (alle 12.35); il regionale delle 13.13 da Venezia Santa Lucia a Udine parte da Mestre; il regionale delle 8.20 da Belluno a Venezia Santa Lucia fermerà a Mestre.

Il 17 maggio: il regionale da Venezia Santa Lucia a Conegliano delle 10.13 parte da Venezia Mestre; il regionale da Venezia Santa Lucia a Udine delle 12.13 parte da Venezia Mestre; i regionali da Trieste centrale delle 5.48 e della 6.58, e da Conegliano delle 8.31, si fermano tutti a Venezia Mestre.

Il 18 maggio: il regionale delle 12.13 da Venezia Santa Lucia a Udine, parte da Mestre; il regionale delle 8.32 da Udine a Venezia Santa Lucia ferma a Mestre.

Sia il 17 sia il 18 maggio: il regionali delle 8.20 da Belluno e delle 8.58 da Trieste Centrale, diretti a Venezia Santa Lucia, si fermeranno a Mestre; allo stesso modo i regionali da Venezia Santa Lucia a Treviso Centrale delle 9.43 e da Venezia a Trieste Centrale delle 12.01, partiranno da Venezia Mestre e non da Santa Lucia.

Il 19 maggio il regionale veloce da Udine a Venezia Santa Lucia delle 9.09 fermerà a Venezia Mestre. Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati saranno disponibili sul sito di Rfi, sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.