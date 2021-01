Treno investe un cervo: linea bloccata e disagi per oltre un'ora

Grossi ritardi e persino corse cancellate. Queste le conseguenze di quanto avvenuto all'alba di sabato sulla linea ferroviaria per Conegliano, tra Vittorio Veneto e il lago di Santa Croce, ovvero l'investimento di un animale di grossa taglia (probabilmente un cervo) da parte del convoglio regionale 16235 partito da Belluno alle 5.20.

Purtroppo nell'impatto l'animale è morto sul colpo e sul posto sono dovuti intervenire diversi tecnici ferroviari per ripristinare quanto prima la percorribilità della linea. Il treno, in ogni caso, ha subito un ritardo di viaggio di circa un'ora e mezza, ma altre corse sono state invece del tutto cancellate, mentre alcune sono state sostituite con delle navette. Quanto successo sabato mattina non è comunque un episodio isolato. Sfortunatamente, infatti, in zona sono già successi episodi simili nei giorni scorsi e a dicembre, sintomo che probabilmente il freddo e le forti nevicate di questo periodo stiano portando gli animali più a valle alla ricerca di cibo, spostandosi però in zone meno conosciute ed esposte a rischi maggiori.