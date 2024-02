Malore sul palco a Trento per l'attore trevigiano Paolo Pietrobon

Ambulanze a teatro ieri sera, giovedì 1 febbraio, mentre al Sociale di Trento andava in scena lo spettacolo “L’Europa brucia”: l’attore Paolo Pierobon è crollato a terra proprio mentre stava recitando nella pièce dedicata allo statista trentino Alcide De Gasperi. Pierobon è stato soccorso da alcuni medici in sala e quindi portato al Santa Chiara per tutti gli accertamenti del caso; inevitabilmente, lo spettacolo è stato sospeso.

Così il Centro Santa Chiara sulla vicenda: “Questa sera durante il debutto di ‘De Gasperi: l’Europa Brucia’ l’attore protagonista, Paolo Pierobon, ha avuto un malore ed è stato necessario sospendere lo spettacolo. L’attore si è ripreso, ed è in ospedale per accertamenti. Ringraziamo il pubblico per la comprensione e soprattutto i medici in sala, che si sono prontamente messi a disposizione oltre al servizio sanitario provinciale per il pronto intervento. A Paolo Pierobon il nostro abbraccio e un augurio di pronta guarigione”.

L’attore di Castelfranco Veneto, 57 anni, è uno dei volti principali del cinema, del teatro e della televisione italiana: tra i suoi ruoli più iconici Pio IX in “Rapito”, Gabriele D’Annunzio in “Qui rido io” e Silvio Berlusconi nelle serie Sky “1993” e “1994”.