Riqualificazione dell'illuminazione pubblica, il Comune risparmia il 50% sulle bollette

Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di riqualificazione e ammodernamento degli impianti di illuminazione del comune di Trevignano, che nel 2020 ha affidato il progetto di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica a Contarina. Si tratta di un progetto ampio e articolato che coinvolge l’intero territorio comunale e prevede importanti benefici per la comunità, grazie alla riduzione dei consumi elettrici del 50%. I lavori vedranno la sostituzione di 1.863 lampade con nuove apparecchiature a LED e 143 pali di sostegno, verranno svolti interventi anche su 39 quadri elettrici dove verrà installato un sistema di monitoraggio e telecontrollo da remoto che permette di efficientare i consumi, e saranno sostituiti 5.880 m di linee elettriche.

Particolare attenzione è stata posta nel rifacimento di 10 attraversamenti pedonali - 3 a Trevignano, 3 a Signoressa, 3 a Musano e 1 a Falzè - dove verranno installati lampeggianti e segnali retroilluminati per consentire una migliore individuazione dell’attraversamento e per indirizzare l'illuminazione sul pedone, aumentando così la sicurezza stradale. Per questa attività il Comune ha fatto richiesta, tramite Contarina, degli incentivi statali legati alla riqualificazione e all’efficientamento energetico degli impianti (Titoli di Efficienza Energetica).

«Questo intervento - dichiara il Sindaco di Trevignano, Ruggero Feltrin - permetterà al nostro Comune di ottenere due importanti risultati: il primo è di contribuire alla svolta green, necessaria a livello globale per il miglioramento delle condizioni atmosferiche e ambientali del pianeta; il secondo è di risparmiare notevolmente sui costi dell'energia elettrica, permettendo di liberare risorse per importanti e attesi investimenti che miglioreranno la vivibilità del nostro Comune. Il tutto senza nessun aggravio per il bilancio comunale, che spalmerà i costi dell'intervento in 15 anni pagandoli proprio con i risparmi ottenuti in bolletta. Nel ringraziare Contarina per la preziosa collaborazione, continuiamo convintamente a percorrere la strada della sostenibilità: quella ambientale, ma anche quella economica e sociale».

Gestire in maniera integrata gli impianti di illuminazione pubblica, dalla fase di progettazione e realizzazione fino alla loro manutenzione, è infatti strategico sotto diversi aspetti: dal punto di vista economico, grazie all’efficientamento degli impianti e alla conseguente riduzione dei consumi energetici; ma anche sotto il profilo della sostenibilità, tramite il contenimento dell’inquinamento luminoso e la diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.