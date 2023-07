Trevisani nel Mondo, festa in Cansiglio per i cinquant'anni dell'associazione

Il 2024 sarà l'anno del turismo delle radici (o delle origini), che vede protagonisti gli oltre ottanta milioni di persone di origine italiana che vivono fuori dai confini nazionali. Il 2023, invece, è l'anno in cui l'associazione Trevisani Nel Mondo compie cinquant'anni.

Per festeggiare questo importante compleanno, la città di Castelfranco Veneto ha dedicato le giornate di venerdì 28 e sabato 29 luglio all'associazione e ai concittadini trevisani nel mondo, che si ritrovati nella città del Giorgione per celebrare insieme questo importante traguardo. Domenica 30 luglio invece la festa si è spostata a Fregona per il tradizionale "Cansiglio Day" con la Piana in festa grazie alla partecipazione di tantissimi "trevisani" emigrati all'estero. Alla presenza delle istituzioni locali e regionali, la mattinata è iniziata con il ritrovo al Rifugio Sant'Osvaldo prima della tradizionale sfilata con i gonfaloni preceduta dalla banda di Cappella Maggiore. Alle 11 la messa celebrata dal Vescovo di Treviso, Michele Tomasi a cui è seguito il pranzo comunitario e nel pomeriggio il concerto del Coro Stella Alpina di Treviso.

L'omelia del Vescovo

«Non è la miseria che vi ha messo in moto, che vi ha dato la forza di muovere passi coraggiosi verso terre lontane. È stato invece il sogno di trovare un tesoro, e seguendo quel sogno avete costruito vita buona per voi, per i vostri cari e per gli altri in tutto il mondo, nell’America del sud e in quella del nord, in Australia e in molti paesi europei - il messaggio del Vescovo di Treviso, Michele Tomasi -. Avete trovato e affrontato fatiche e delusioni, vi siete impegnati con forza e onestà, vi siete rimboccati le maniche e avete lavorato, avete incrociato lo sguardo e siete entrati in dialogo con tante persone. Alcune di loro hanno riso dei vostri sogni, ma molte altre vi hanno permesso di capire che quei sogni portavano tutti ad una casa: alle nuove case che avete costruito e che amate. E all’antica casa, che avete lasciato e continuate ad amare.

Nel legame tra la provincia di Treviso e i molti luoghi in cui siete cittadini amati e generosi, legame che l’associazione dei Trevisani nel mondo in questi primi cinquant’anni di vita ha custodito e rafforzato, sta tutto questo rimando di sogni: un sogno che vi spinge a cercare lontano, un sogno che accresce in voi il desiderio di tornare all’origine. Dov’è il tesoro? Forse davvero, non è in nessuna parte del mondo, né qui, né là. Eppure il tesoro c’è, e si lascia trovare, e la gioia può essere grande. Ed è un luogo generato dall’amore, nel cuore di ciascuno di voi, nelle relazioni fondamentali della vostra vita, un luogo grande come il cuore di ciascuno e di ciascuna, ampio e profondo quanto le storie di amicizia e di solidarietà che custodite e ancora accrescete. Un luogo fondato sulla forza di chi tutto lascia per amore e che dall’amore tutto riceve, un luogo grande ed accogliente come la vita di chi sa il valore di uno sguardo, di un sorriso, di un’opera buona, di una parola di incoraggiamento, di un aiuto nella necessità. È un luogo che tiene insieme l’origine e la meta, e ha bisogno tanto del sogno di partenza, quanto di quello che svela il valore di un’esistenza faticosa ma buona. Questo luogo può esistere, e può essere questa nostra bella comunione tra noi e con il Signore Gesù Cristo. Saremo così anche noi discepoli del regno dei cieli che estraggono dal loro tesoro “cose nuove e cose antiche”: le cose nuove della fedeltà al nostro tempo, della creatività e dell’impegno nel lavoro e nella costruzione di un mondo migliore, con il contributo necessario ed innovativo delle giovani generazioni, assieme alle cose antiche, i valori di sempre della fraternità, delle relazioni vere, autentiche e solidali, del rispetto per ogni persona, dell’amore per Dio e per i fratelli e le sorelle, tutti. E vivremo la gioia di aver trovato un tesoro, gioia per oggi, per domani, e per l’eternità» ha concluso.