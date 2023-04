Anniversario dalla liberazione, il calendario delle manifestazioni a Treviso

Nella ricorrenza dell’Anniversario della Liberazione Nazionale sono in programma per martedì 25 aprile cerimonie di commemorazione nei quartieri, al Cimitero Maggiore e in Piazza Indipendenza. Martedì 25 aprile, alle ore 8.45, ci sarà la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti di via Maleviste (Canizzano). Alle 10.30, invece, al Cimitero Comunale Maggiore è in programma la deposizione delle corone d’alloro al Mausoleo del Corpo dei Volontari della Libertà, al Sacrario ai Caduti della Seconda Guerra Mondiale, al Campo del Tricolore e al Monumento ai Caduti dell’Arma Aeronautica.

Le cerimonie proseguiranno alle ore 11.30 in Piazza Indipendenza con la lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa alla Città di Treviso a cura del Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Treviso e il discorso ufficiale a cura del Presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia sezione di Treviso.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, sotto la Loggia dei Cavalieri, si terrà il concerto della Banda Musicale Cittadina “ D. Visentin”. Domenica 30 aprile, alle ore 9.30, ci sarà infine la Santa Messa e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti di Sant’Antonino.