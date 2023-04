25 aprile, Conte: «Treviso sarà sempre antifascista». La piazza intona "Bella ciao"

La pioggia e il vento forte che in mattinata hanno sferzato la città non hanno certo fatto desistere alcune centinaia di cittadini trevigiani che non hanno voluto mancare alla celebrazione del 25 aprile sotto la loggia dei Trecento, un evento sentito e che ha visto la partecipazione anche di numerosi giovani. Presenti le principali autorità civili e militari della città, il ministro Carlo Nordio, la parlamentare Rachele Scarpa (Pd), il sindaco Mario Conte, buona parte dei consiglieri comunali di maggioranza e minoranza oltre ai candidati sindaci Rocco, De Nardi e Mestriner. Scarna la rappresentanza di Fratelli d'Italia: si è intravisto, oltre al ministro, il candidato Luigi Susin e pochi altri. Il primo intervento è stato quello del presidente della sezione trevigiana di Anpi, Giuliano Varnier che ha ringraziato pubblicamente il sindaco di Treviso, Conte, e il presidente del Veneto, Luca Zaia, oltre a tutte le amministrazioni della Marca che hanno celebrato la Liberazione.

«Voglio ricordare e apprezzare le dichiarazioni del presidente della regione Veneto che rispetto a tante stonature di soggetti che ricoprono ruoli istituzionali, ha detto "il 25 aprile è una festa fondante, basta con divisioni fuori dal tempo"» le parole di Varnier durante il suo discorso «questa è una giornata importante che ricorda uomini e donne che hanno combattuto per la libertà». Al termine alcuni tra i presenti hanno intonato "Bella ciao", prima che il sindaco Conte prendesse la parola.

«Libertà e democrazia sono valori da difendere sempre, ora più che mai» ha ribadito il primo cittadino che ha voluto dedicare il suo intervento al partigiano Eros, Umberto Lorenzoni (scomparso alcuni anni fa), e a Tina Anselmi «tutti noi dobbiamo continuare a custodire per difendere attraverso l'impegno comune, concreto, convinto per far si che la Resistenza non sia solo storia ma anche presente e futuro della nostra comunità che era, è e sarà per sempre antifascista».

«Questo, come hanno detto il presidente della Repubblica e la nostra prima ministra, è un giorno di festa e unità nazionale, una festa solenne che andrebbe estesa anche al resto d'Europa» ha sottolineato il ministro della giustizia, Carlo Nordio, durante il suo discorso «fu una Resistenza che andò oltre all'aspetto armato, coinvolse persone di ogni ideologia e estrazione, tra marxisti, socialisti, azionisti, cattolici, liberali, ebrei. E' una festa che deve unificare tutti, tutte le culture, tutte le idee, governo e opposizione ed è in questo momento così solenne che rinnovo alla mia splendida Treviso l'orgoglio di essere onorata della medaglia d'oro».