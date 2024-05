Sport e inclusione: svelata la quarta edizione di 6InSuperAbile

Dalla Sala Guadagnin di Treviso, venerdì 3 maggio, è stato dato il via ufficiale all’edizione 2024 di 6InSuperAbile, rassegna di eventi artistici, culturali e sportivi nel segno dell’inclusione sociale giunto al quarto anno di attività sul territorio della Marca.

Sport, musica e arte come forme espressive per creare unioni, relazioni, possibilità tra persone, famiglie, associazioni, imprese e mondo della sanità: questa è “6InSuperabile - Includi e Supera le Abilità”, la rassegna inclusiva giunta alla sua quarta edizione, che sta già animando la provincia di Treviso con eventi e iniziative diffuse in tutta la Marca e vedrà il culmine a Possagno nelle giornate sportive di venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno 2024. “6InSuperAbile” è un’iniziativa nata nel 2021 dall’idea dell’azienda Brombal di Altivole, in collaborazione con l’associazione Ex Allievi Cavanis ‘Sola in Deo Sors’, l’Istituto Cavanis Canova di Possagno, il Comitato Italiano Paralimpico del Veneto e la società Polisportiva Terraglio di Venezia. Scopo del progetto è da sempre coinvolgere il maggior numero possibile di società sportive che includono atleti con disabilità, cooperative sociali e scuole del territorio in attività che promuovono l’integrazione e la sensibilizzazione verso una cultura di inclusività, rivolgendosi a famiglie e istituzioni. A partire da quest’anno, la missione di “6InSuperAbile” continua sotto l’egida della neo-nata Fondazione Brombal, riaffermando l’impegno verso un’impronta educativa e inclusiva. Arrivata alla sua quarta edizione, 6InSuperAbile punta infatti sempre più a creare la vera inclusione nel territorio attraverso lo sport, la musica e l’arte.

Il programma della quarta edizione è già in svolgimento per quanto riguarda la sensibilizzazione degli studenti di diversi istituti superiori e il coinvolgimento delle diverse realtà operanti nel mondo della disabilità. Da ottobre 2023 fino a giugno 2024 è in corso, per il secondo anno consecutivo, il progetto “Music-abili”, in collaborazione con Associazione Musicanova, che si concretizza in attività di musicoterapia per persone e ragazzi con disabilità. Il progetto trova sede presso il Centro Sportivi Comunale In-Cavanis di Possagno gestito dalla Cooperativa S.Ar.Ha e dalla società sportiva T.F.C. - Team for Cohesion. Dal mese di aprile e per tutta maggio 2024, presso 7 istituti scolastici della provincia, è in svolgimento una fitta serie di incontri tecnico-didattici relativi a 7 diverse discipline sportive integrate - svolte cioè assieme da atleti con disabilità e non - affidati a tecnici di società sportive già aperte ad attività inclusive che coinvolgono circa 750 studenti degli Istituti Canossiano Madonna del Grappa di Treviso, Cavanis di Possagno, Carlo Rosselli di Castelfranco, ITSE Martini di Castelfranco, E. Sardagna di Castello di Godego, Liceo De Fabris di Nove e I.C. Pieve del Grappa. Sul versante culturale delle arti visive, sono stati svolti nei mesi di marzo ed aprile anche i laboratori didattici inclusivi presso il Museo Casa Giorgione di Castelfranco Veneto e il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno, con la partecipazione di oltre 50 ragazzi delle cooperative Vita e lavoro, Centro Atlantis, Vallorgana, Alì Valdobbiadene, Rosa Canina. Gli Istituti Cavanis e E. Sardagna nel periodo gennaio – marzo 2024 hanno inoltre aderito al progetto Tasselloxtassello, un percorso di laboratori didattici dedicati alla tecnica del mosaico dove la scuola ha lavorato in sinergia con i ragazzi delle cooperative del territorio. Infine 6InSueprAbile è parte integrante del progetto pilota "Immaginabili Opportunità" in collaborazione con Ulss 2 Marca Trevigiana e Comitato Italiano Paralimpico del Veneto, sostenuto da Fondazione Brombal. Il progetto si sostanzia in un’attività di sportello di indirizzo e consulenza già operativo presso la sede della Madonnina del Dipartimento di Prevenzione e Medicina dello Sport dell’Ulss 2, con focus specifico sull’offerta sportiva paralimpica del territorio trevigiano.

Il programma

Sul versante sportivo, a metà maggio la Marca ospiterà la Torch Run for Special Olympics patrocinata dal Panathlon Area Nord: la fiaccola in stile olimpico, dal 16 al 24 maggio, transiterà attraverso diversi comuni della Marca, arrivando in varie scuole, con l’accompagnamento ufficiale della Polizia Ferroviaria.

Giovedì 16 maggio, con partenza dalla sede della Questura di Treviso, la prima tappa sarà affidata ai tedofori volontari della Polizia di Stato, affiancati da rappresentanti dell’Amministrazione cittadina, dal Questore di Treviso e da importanti testimonial sportivi (Marco Fortin, ex portiere di Serie A, Alberto De Marchi, ex Nazionale di Rugby, e Agata Centasso, giocatrice di Serie A di Calcio femminile), che verrà poi accolta nel punto di arrivo dagli studenti dell’Istituto Canossiano Madonna del Grappa.

Mercoledì 22 la Torch Run for Special Olympics farà tappa a Castelfranco Veneto, unendo in un percorso stradale cittadino gli Istituti Rosselli e Martini, anche in questo caso con l’accompagnamento dei tedofori della Polizia di Stato, dell’Amministrazione cittadina e dei testimonial sportivi.

Venerdì 24, a Castello di Godego, con il medesimo protocollo, la fiaccola partirà dal Municipio e, dopo una tappa intermedia presso la Scuola Primaria Statale Giuseppina Bianco, arriverà presso l’Istituto Salesiano Sardagna.

Infine, venerdì 31 maggio, la Torch Run for Special Olympics partirà dalla piazza antistante l’ex Municipio di Possagno, percorrendo poi la salita verso il Tempio del Canova per scendere infine verso i campi sportivi dell’Istituto Cavanis, dove si svolgerà la solenne cerimonia di apertura delle due giornate sportive alla presenza di numerose rappresentanze istituzionali, sportive, militari e delle forze dell’ordine. Prenderà così il via l’evento “A scuola di sport e inclusione”, che vedrà 900 studenti sfidarsi in 7 discipline paralimpiche e integrate: baskin, calcio integrato Special Olympics, rugby integrato, pickleball, wheelchair hockey, karate inclusivo, atletica non vedenti, condividendo il programma della giornata con i ragazzi delle società sportive aderenti al progetto.

La festa di Possagno continuerà poi sabato 1 Giugno con l’evento aperto a tutti “Lo sport abbraccia l’inclusione; vieni a provare anche tu”: dalle ore 9 alle 17 famiglie, ragazzi, bambini e curiosi potranno cimentarsi in 11 discipline sportive – volley, paratennis, wheelchair hockey, powerchair calcio, parakate, parajudo, paragolf, abi rugby, calcio integrato Special olympics, tennis tavolo, danza sportiva paralimpica - promosse dalle rispettive federazioni e dalle società sportive del territorio. Sarà inoltre presente la Nazionale Paralimpica di Volley Trapiantati, impegnata in due sessioni di allenamento, un match amichevole con la Pedemontana Volley e un incontro con gli studenti. Tra gli eventi speciali delle due giornate, vanno segnalati la tappa conclusiva del programma 2024 “Abi Rugby” della FIR Veneto, dedicato al rugby integrato e inclusivo; il quadrangolare di calcio unificato Special Olympics Veneto e un’esibizione di para-tennis che vedrà esibirsi due atleti nazionali. Ripetendo l’ottima esperienza del 2023, tra le attività collaterali sarà allestito in entrambe le giornate un Boot Camp speciale inclusivo a cura del Reggimento Serenissima del corpo militare dei Lagunari, aperto a ragazze e ragazzi con disabilità e senza disabilità. Polizia di Stato e Carabinieri saranno inoltre presenti con il proprio personale e con alcuni mezzi di pronto intervento, disponibili per dimostrazioni aperte ad atleti e pubblico. Al termine delle due giornate sportive, la Torch Run for Special Olympics sarà poi protagonista sabato 8 giugno a Castelfranco Veneto, portando la fiaccola olimpica alla locale Festa dello Sport, accompagnata da una delegazione degli atleti 6InSuperAbile.

La beneficenza

Il calendario 6InSuperAbile prevede inoltre due momenti di beneficenza finalizzati alla raccolta di donazioni: venerdì 24 maggio, presso il prestigioso scenario di Villa Caprera a Castello di Godego, si svolgerà la tradizionale Cena di Gala aperta ad aziende e privati che intendono supportare le iniziative di 6InSuperAbile. L’evento, che vedrà la partecipazione straordinaria di due atleti in corsa per la qualificazione ai prossimi Giochi Paralimpici di Parigi, godrà degli intermezzi artistici affidati ad un trio inclusivo del Conservatorio Musicale Steffani di Castelfranco Veneto, comprendente un trombettista non vedente, e alla danzatrice veneziana Elisa Parutto, recentemente laureatasi Campionessa Nazionale Special Olympics, in corsa per la convocazione in Azzurro ai prossimi Giochi Mondiali Special Olympics del 2025.Domenica 26 maggio, presso l’Anfiteatro dell’Istituto Cavanis di Possagno, si esibirà in concerto l’Enjoy Orchestra, realtà composta da oltre trenta musicisti della Pedemontana Veneta noti a livello internazionale. La serata è organizzata in collaborazione con la ONG Protection4Kids coordinata da Annachiara Sarto. L’obiettivo è la promozione di una raccolta fondi finalizzata al sostegno di un particolare progetto che vede destinatario un bambino con una particolare disabilità fisica di 4 anni originario del Gambia: grazie alla cifra raccolta, sarà possibile sottoporlo ad un importante intervento chirurgico in Italia, a Padova, e, al termine del successivo percorso riabilitativo, consentirgli il rientro al suo Paese.

I commenti

Pierpaolo Brombal, vice presidente Fondazione Brombal dichiara: «6InSuperAbile è più di un evento. È un movimento che porta avanti il tema dell’inclusione partendo dai comuni della Pedemontana per spingersi oltre: un tessuto vivo di storie, passioni e sogni condivisi. Questa iniziativa affonda le sue radici nella ricchezza del nostro territorio, attingendo forza dalla comunità locale che la sostiene con impegno e amore. Fondazione Brombal è fiera di essere promotrice dei valori di 6InSuperAbile, una iniziativa in cui ogni membro contribuisce a tessere il mosaico dell’inclusione. Invitiamo anche altri imprenditori ad unirsi a noi per rafforzare il legame con la nostra terra, celebrando insieme la diversità e il senso di appartenenza che ci unisce».

Davide Giorgi, direttore attività 6InSuperAbile, delegato provinciale area nord del Comitato Italiano Paralimpico e presidente del Gruppo Terraglio, conclude: «L’edizione 2024 di 6InSuperAbile si presenta ancora più ricca di eventi e di realtà coinvolte: quest’anno possiamo infatti contare su ben 7 scuole, più di 10 associazioni del territorio che operano a contatto con la diversità e oltre 100 volontari che rendono possibile la realizzazione delle due giornate sportive di Possagno di venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno. Vi aspettiamo, per toccare con mano cosa significa integrazione attraverso sport, arte, musica e solidarietà».