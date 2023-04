7 aprile, Nordio: «I miei genitori videro arrivare gli aerei da lontano»

A prendere la parola, con un discorso a braccio non previsto dal cerimoniale, durante le celebrazioni per il 7 aprile a Treviso anche il ministro della giustizia Carlo Nordio che ha ricordato come questa data sia per lui fonte di grande emozione e commozione. «Un particolare saluto per Bertilla (Casarin, ha dato la sua testimonianza alla cittadinanza ndr) che è amica della mia maestra elementare, della seonda elementare, e con lei ai reduci del 7 aprile del '44, un saluto anche ai più giovani, a cominciare dalla mia collega Rachele che è in parlamento insieme a me» ha spiegato il Guardasigilli «non siamo magari sugli stessi banchi ma oggi non ci sono maggioranze o opposizione, siamo tutti, come dice la costituzione, rappresentanti della Nazione e in questo caso siamo tutti trevigiani». Ricordando le vittime del bombardamento Nordio ha spiegato: «L'onore che mi è stato fatto di invitarmi è pari all'emozione che provo perchè i miei genitori abitavano in quella casa li (in piazza dei Signori ndr) e videro arrivare gli aerei da lontano e scapparono in cantina».