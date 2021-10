Al via l' 8 novembre la campagna vaccinale contro l'influenza

L’andamento epidemiologico della diffusione di Covid-19 richiede anche quest’anno un’azione importante per la prevenzione della diffusione dell’influenza stagionale attraverso la campagna di vaccinazione che la Regione Veneto avvierà su tutto il territorio da martedì 2 novembre e che sarà condotta secondo le indicazioni del Ministero della Salute.

La vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell’influenza, soprattutto per la cocircolazione di tutti e due i virus respiratori (SARS-CoV-2 e influenza), anche in considerazione del fatto che la scorsa stagione il virus influenzale ha avuto una bassa circolazione e potrebbe quest’anno trovare una popolazione maggiormente suscettibile. La campagna ha lo scopo di proteggere i soggetti più fragili dalle complicanze, contenere gli accessi al pronto soccorso, supportare la diagnosi differenziale con COVID-19, dati i sintomi simili tra Covid-19 e influenza. .

La Regione Veneto ha messo a disposizione delle Aziende Ulss circa 1.600.000 dosi di vaccino antinfluenzale: l’Ulss 2 ha già provveduto ad ordinare le prime 204.000 dosi, in parte già distribuite ai Medici di Medicina Generali, ai Pediatri di Libera Scelta, alle Case di Riposo e a tutti gli ambulatori vaccinali. L’attività vaccinale da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 2 prenderà avvio lunedì 8 novembre 2021, mentre i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta, inizieranno, in linea con tutta la Regione, le vaccinazioni dei loro assistiti, il 2 novembre.

Di seguito il calendario con gli orari e le sedi degli ambulatori vaccinali dedicati alla somministrazione del vaccino antinfluenzale:

Dal 08/11/2021 al 27/11/2021 al Centro Vaccinale HUB EX MABER - Via della Cartiera - Villorba il lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle ore 09:30 alle ore 17:15 e dalle dalle ore 09:30 alle ore 17:15, mercoledì e giovedì dalle ore 09:30 alle ore 19:15;

Nelle giornate 11 e 18/11/2021 presso il Centro Vaccinale presso Casa Luigi e Augusta di Roncadelle –Via Negrisia 24 – Ormelle, l'11/11/2021 dalle ore 09:30 alle ore 19:15 e il 18/11/2021dalle ore 09:30 alle ore 19:15

Dal 22/11 al 22/12/2021 Dipartimento di Prevenzione "La Madonnina" Ambulatorio vaccinale pediatrico Via Castellana, 2 Treviso il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 18:00

Dal 22/11 al 22/12/2021 Ambulatorio vaccinale pediatrico di Via Manin a Oderzo il lunedì e mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Dal 08/11/2021 al 26/11/2021 Centro Vaccinale Vedelago presso Nido integrato "La Tartaruga" Via Fogazzaro a Vedelago il lunedì, martedì dalle ore 14:30 alle ore 19:15, il giovedì, venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:15

Dal 08/11/2021 al 03/12/2021 Centro Vaccinale Godega di Sant'Urbano presso Campo Fiera nei giorni di lunedì dalle 14:30 alle 19:45 e martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 08:30 alle 13:45 e dalle 14:30 alle 19:45

Dal 08/11 al 02/12/2021 Ambulatorio vaccinale pediatrico - Via L. Galvani, 4 - Conegliano, il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00

La prenotazione della vaccinazione negli ambulatori del SISP può avvenire attraverso la seguente piattaforma https://www.aulss2.veneto.it/campagna-vaccinazione-antinfluenzale-2021. La campagna di vaccinazione è rivolta prioritariamente alle persone con più di 60 anni, che potranno richiedere la somministrazione gratuita del vaccino al proprio Medico di Medicina Generale. Mentre i Pediatri di libera scelta, come nella passata stagione, si occuperanno di vaccinare i propri assistiti dai sei mesi di vita ai sei anni e quelli affetti da patologie croniche per le quali è prevista la vaccinazione. Potranno farlo nei propri ambulatori o nei locali messi a disposizione dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Tutti coloro che non rientrano tra i gruppi di persone a cui il vaccino è somministrato gratuitamente, possono richiedere comunque la vaccinazione agli ambulatori vaccinali del SISP, pagando la tariffa di €10.