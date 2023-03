51° Stormo, il plauso del Siam al comandante Chiadroni: «Sa ascoltare, massima collaborazione»

Nelle strutture organizzative non avvezze al concetto di "politica della concertazione" trovano a volte rifugio talune idee profondamente inesatte. Si insidia cioè, in alcune menti troppo semplici, il pensiero che gli interessi delle parti sociali, soprattutto nelle strutture molto gerarchizzate (come le Forze Armate) debbano per forza essere in contrapposizione. A dire, che i Datori di Lavoro e le Organizzazioni professionali tra militari a carattere sindacale (i Sindacati Militari, per i non "addetti ai lavori") mirino dunque, quasi per loro stessa natura, ad obbiettivi diversi. Ecco cosa purtroppo può succedere in queste menti troppo semplici: in forza unicamente della loro posizione gerarchica (si tratta ovviamente di comandanti, ma senza "C" maiuscola) i primi si sentono erroneamente "condannati all'infallibilità", e quindi costretti a rifiutare a priori le proposte e le richieste dei loro subordinati, a prescindere dalla loro validità. I secondi, i lavoratori, vedendo rifiutate le proprie istanze percepiscono invece erroneamente l'adesione alle Organizzazioni a Carattere Sindacale come uno strumento per veicolare una "protesta a prescindere" nei confronti dei primi, magari optando per l'adozione di inammissibili ritrosie sul posto di lavoro.

Il meccanismo psicologico è diabolico, e queste posizioni paradossali producono un cortocircuito nel quale sono tutti a perdere. L'intelligenza è la prima ad essere sconfitta. Non ultimi, purtroppo, ad avere la peggio sono gli interessi dei contribuenti e del Paese. Ecco invece una buona notizia: non accade sempre così! Cosa cambia se è un Comandante in gamba (stavolta con la "C" maiuscola!) a subentrare? Tutto! Perché un Comandante in gamba sa ascoltare con la mente e col cuore. Sa fare proprie, soprattutto attraverso le Organizzazioni a Carattere Sindacale, le istanze legittime dei suoi subordinati. Perché un Comandante in

gamba così facendo, smaschera, attraverso l'adozione di una politica di apertura, le "proteste a prescindere" ed i pretesti per il "dolce far nulla", sbugiardandoli prima di tutto nella stessa coscienza di chi prima li promuoveva. Perché è grazie alla propria Leadership che egli contribuisce a mantenere collimati e sovrapposti gli interessi della Forza Armata con quelli delle sue donne e dei suoi uomini. E il SIAM, il Sindacato Aeronautica Militare, è lieto di prenderne atto: al 51° Stormo di Istrana "il buongiorno si sta vedendo dal mattino". Sembra proprio che la bussola scelta dall’attuale Comandante di Stormo per condurre i "gatti che afferrano i sorci verdi" nel secondo secolo dell'Aeronautica Militare sia quella giusta. Continuiamo dunque insieme a collaborare nella direzione maestra: il SIAM Istrana ha la certezza che in questo caso ci attenderanno risultati e soddisfazioni via via maggiori. È proprio vero, a volte...basta essere in gamba e saper ascoltare! Grazie al Comandante CHIADRONI Emanuele!

Il SIAM, Sindacato Aeronautica Militare di Istrana