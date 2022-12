Aeroporto militare di Treviso, crollata una porzione del muro di cinta

Nella mattinata di oggi, 7 dicembre, un settore del muro di cinta del sedime militare dell’Aeroporto di Treviso, adiacente a via Mure, è stato interessato da un cedimento lungo un tratto già preventivamente segnalato e transennato. Il cedimento non ha fortunatamente provocato nessun danno a persone e cose. Il personale del 51° Stormo Caccia, gli agenti della polizia locale di Treviso ed i tecnici del Comune, sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza l’area al fine di evitare disagi alla cittadinanza.