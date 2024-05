Aeroporto Canova, nuovo cda per Aertre: FdI toglie un posto alla Lega

Alberto Nascimben, imprenditore della nota famiglia di pasticceri trevigiana e tesserato con Fratelli d'Italia, è la new entry nel nuovo consiglio d'amministrazione di Aertre. Il suo ingresso ai vertici della società partecipata trevigiana è stato annunciato dal sindaco Mario Conte nelle scorse ore.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Nascimben gestisce 7 camere/appartamenti in Piazzetta della Torre e ha in cantiere il progetto di sviluppare altre strutture ricettive appena fuori dalle Mura nell'ambito della sua attività imprenditoriale. Il suo ingresso nel cda è frutto del lavoro del presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia. A Fratelli d'Italia, in un primo momento, sarebbe stato proposto un posto nella Farmacie comunali ma Borgia avrebbe chiesto espressamente a Conte un posto nel cda di Aertre, togliendo così uno slot alla Lega, il partito del sindaco Conte. Oltre ad essere tesserato con Fratalli d'Italia, Nascimben fa parte dell'associazione Prima i Trevigiani.

Le altre nomine

Il sindaco Conte ha confermato alla presidenza di Aertre Marco Pinzi e nominato la leghista Benedetta Ippolita Lolli (avvocato) come altra consigliera insieme a Nascimben. Escono dal cda Marco Tonellato e Ilaria Bramezza, entrambi in quota Lega. Si tratta quindi della prima volta che Fratelli d'Italia riesce a ottenere una nomina all'interno della società partecipata dell'aeroporto Canova.