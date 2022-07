Caldo in aumento in settimana, punte di 37°C nel weekend

Meteo Veneto: anticiclone africano più in forma che mai, caldo in aumento in settimana, punte di 38-39°C nel weekend. Non ha intenzione di placarsi questa intensissima ondata di calore che ci sta accompagnando ormai da giorni. In settimana, l’Italia, in particolare il Centro-Nord, entrerà nel cuore dell’anticiclone africano e le temperature continueranno a salire, raggiungendo valori massimi anche di 37-39°C sulle pianure nella seconda parte della settimana. Un caldo davvero intenso, spiega Federico Brescia di 3bmeteo.com, che causerà un forte disagio fisiologico, fare attenzione. Temperature massime più basse, non oltre i 34°C sulla costa ma con un tasso di umidità più elevato. Continua pertanto la fase acuta di siccità e nel medio-lungo termine i modelli non intravedono alcun cambio di rotta. Per quanto riguarda il cielo, il sole sarà il vero protagonista con qualche nube innocua di passaggio, più probabile nelle ore più calde sui rilievi. Per restare aggiornati ed essere informati su quando torneranno le piogge seguiteci sulla app o sul sito di 3Bmeteo.

A Treviso settimana soleggiata con caldo in intensificazione. Temperature massime in continuo aumento, previste fino a 36-37°C nel weekend. Caldo anche nelle ore notturne. Afa e disagio fisiologico intensi.