Ail Treviso, insediato il nuovo direttivo: il presidente è Sergio Leonardi

L'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma (AIL) annuncia la nomina di Sergio Leonardi quale nuovo Presidente della Sezione di Treviso per i prossimi tre anni. Persona attiva nell'ambito dell'associazionismo, del volontariato e del sociale, Leonardi porta con sé esperienza e una profonda dedizione alla causa anche grazie ai suoi 9 anni di mandato da Vicepresidente dell’AIL trevigiana con deleghe ai rapporti con l’Ulss 2, ai progetti di ricerca e ai rapporti con il Comitato Scientifico. Già Vicesindaco del Comune di Roncade e Assessore comunale con deleghe alle politiche sociali, alle politiche per il lavoro e al personale, in passato è stato a lungo Assistente Sanitario Coordinatore per l’allora Ulss 9. Nel suo curriculum figurano poi anche altri ruoli di rilievo come quello di Professore a contratto per l’Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia, di Responsabile AIL di Roncade, di Presidente della Fondazione Città di Roncade, di componente del CdA dell’associazione di volontariato Terra del Terzo Mondo e di componente del Consiglio Direttivo del Centro di Servizio del Volontariato – Distretto Sud. Dal 1973 collabora anche con AVIS nelle Unità di Raccolta Sangue e nella sensibilizzazione alla donazione di sangue nelle scuole trevigiane.

Al suo fianco l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo hanno poi nominato Andreina Fuser come Vicepresidente, Serenella Cais come Tesoriere e Massimo Bottari come Segretario. Sono stati inoltre eletti i Consiglieri Eva Bedin, Maria Rosa Boarato e Fabio Gabbana, il tutto per una squadra che ha l’obiettivo di consolidare gli obiettivi dell'AIL Treviso in tutto il territorio della Marca Trevigiana.

Nel dettaglio, la nomina del Presidente Leonardi arriva dopo 9 anni di presidenza di Ernesto Bosa che ha guidato l'associazione con passione e impegno. «È un grande onore per me assumere la presidenza dell'AIL Treviso - afferma il neo Presidente Sergio Leonardi – Con tutti i nostri generosi volontari da oggi continueremo a lavorare con la stessa dedizione che ha caratterizzato il mandato del collega e amico Ernesto Bosa, che ringrazio. D’altronde, è stato un Presidente generoso e discreto, sempre pronto a fare quanto necessario senza mai negarsi al bisogno degli altri. Ecco perché il suo impegno mi sarà di esempio».

«L’obiettivo è ora quello di continuare ad offrire, giorno dopo giorno, supporto e speranza a chi lotta contro queste terribili malattie. Infatti, solo attivandosi in sinergia tra il servizio pubblico e la solidarietà sociale si potranno affrontare queste terribili patologie e sostenere le sofferenze di quanti ne sono coinvolti – continua Leonardi – In futuro vorrei quindi poter consolidare quanto finora raggiunto e aprire nuove possibilità di raccolta fondi per sostenere sempre più i bisogni crescenti di sussidiarietà orizzontale con il Reparto di Ematologia e Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Treviso, di solidarietà e sostegno ai bisogni dei malati e delle loro famiglie oltre che di speranza verso nuove cure con il sostegno ai progetti di ricerca».

«Ringrazio di cuore tutti i soci e i volontari che hanno reso possibile il nostro lavoro in questi ultimi 9 anni di mandato - dichiara invece Bosa, Presidente AIL Treviso per tre mandati consecutivi a partire dal 2015 – Grazie all’esperienza di Sergio sono però certo che l'AIL Treviso continuerà a prosperare ed aiutare il prossimo anche in futuro. Auguro dunque il meglio a tutto il nuovo Direttivo convinto che la nostra associazione, grazie al costante e fondamentale sostegno dei cittadini, possa continuare ad impegnarsi nel sostenere la ricerca, l'assistenza e la sensibilizzazione sulla leucemia, i linfomi e il mieloma».