Il turismo torna a trainare la Marca, albergatori: «Tornati ai livelli pre-Covid»

«Il turismo della Marca trevigiana torna col segno + e l’estate è stata da record, non solo dal punto di vista climatico». A confermarlo è Giovanni Cher, presidente di Federalberghi della provincia di Treviso, che giovedì ha riunito, al palazzo del Terziario, la categoria per un summit di fine stagione. «Il bilancio» ha spiegato il presidente «è senza dubbio positivo. Il comparto si conferma trainante per l’economia della provincia: anche se i prezzi, a causa degli aumenti energetici, sono aumentati in media del 20% i turisti sono tornati. Meno gli italiani e più gli stranieri, quest’estate abbiamo vissuto un gran ritorno di turisti del Nord Europa, in particolare di tedeschi e austriaci che non vedevamo dall’inizio della pandemia. I nuovi voli e destinazioni dell’aeroporto Canova, uniti alla pubblicità organizzata dal Comune di Treviso di cui rendiamo merito al Sindaco Conte, hanno ripagato con nuovi flussi: sono arrivati i “nuovi” turisti. Da Berlino, Bucarest, Cracovia e altre città del Nordeuropa, solo per citare alcune delle nuove provenienze. Poi si sta affacciando sempre più il fenomeno del turismo esperienziale e della ricerca di “nicchie” proprio sulle destinazioni secondarie. Noi siamo in grado di offrire esperienze di tutti i generi: artistiche, culturali, naturalistiche, escursionistiche, enogastronomiche. Prima i turisti arrivavano per prendere subito il treno per Venezia, ora si fermano in media un paio di notti e vanno alla ricerca di nuove esperienze, sono informati e preparati. Siamo molto soddisfatti, i nuovi voli hanno portato Treviso in giro per l’Europa».

«Gli albergatori, 160 strutture associate a Federalberghi, stanno lavorando a nuovi progetti formativi, tema prioritario per mantenere la competitività» commenta il presidente Cher «per affrontare con competenza e adeguatezza le nuove frontiere dell’ospitalità che fa i conti con turisti sempre più digitali e social, attenti alle recensioni».

Il turismo in provincia di Treviso è un comparto ampio e diversificato che comprende varie tipologie: strutture alberghiere, extralberghiere, appartamenti in locazione turistica, ristorazione, agenzie di viaggio, centri benessere. Un mercato con molte variabili ed oscillazioni di prezzo dettate in particolare dal segmento degli affitti turistici.