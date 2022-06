Boom del turismo nel capoluogo della Marca, alberghi sold out

«All’esito di un confronto con alcuni imprenditori e con il Presidente di Federalberghi Treviso Giovanni Cher, è emerso che in queste settimane a Treviso si sta registrando il sold out nelle strutture ricettive. Una grande soddisfazione che premia la qualità, l’attrattività di Treviso e la promozione congiunta con alcuni importanti partner delle nostre eccellenze nel mondo». Così il sindaco di Treviso Mario Conte dopo una serie di colloqui con i rappresentanti degli albergatori e del mondo dell’impresa e dell’artigianato trevigiani: «La campagna di promozione turistica con Ryanair e Consorzio di Tutela del Prosecco Doc, la mostra dedicata al genio di Antonio Canova, gli eventi sportivi e l’immagine che Treviso e il suo territorio hanno costruito in questi anni stanno portando turisti e visitatori in Città, che peraltro dimostrano entusiasmo e apprezzamento nei confronti delle nostre meraviglie, da Piazza dei Signori alle Colline Patrimonio Unesco». «L’obiettivo», chiude il primo cittadino, «è quello di proseguire con l’attività di promozione di Treviso e della Marca, rinnovando le partnership e implementando i servizi per i turisti. I numeri parlano chiaro, ma per confermarci come destinazione turistica di primo piano dobbiamo fare squadra e lavorare per offrire al visitatore un’esperienza sempre più esclusiva».