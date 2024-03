Strade alberate, i dottori forestali: «Capitozzature e potature troppo severe»

Lettera aperta agli amministratori comunali.

Durante la stagione invernale sono più numerose le potature eseguite a carico degli alberi posti lungo le strade, le aree verdi comunali e i giardini privati. Spesso viene associata la potatura alla messa in sicurezza dell’esemplare arboreo e viene ritenuto che una pianta debba sempre essere mantenuta potata. E’ importante invece sottolineare che si deve procedere, ove necessario, a seguito di valutazioni tecniche e/o valutazioni di stabilità, alla potatura finalizzata alla gestione e conservazione del patrimonio arboreo.

Purtroppo, assistiamo in questi giorni, lungo le strade di diversi comuni della marca trevigiana a potature mal eseguite probabilmente ad opera di aziende non specializzate e senza la guida e supervisione di tecnici Dottori Agronomi e Dottori Forestali specializzati in arboricoltura ornamentale e gestione e cure colturali del verde.

Alcuni alberi sono stati capitozzati anche in prossimità di Treviso proprio di fronte a Villa Margherita, un ambito tutelato con vincoli paesaggistici. In altre situazioni, come è evidente dalle foto allegate, ci sono alberi lungo le strade alberate di qualche nostro comune (tigli e lecci) stati sottoposti a capitozzature e potature troppo severe, che piuttosto che mettere in sicurezza, saranno nel prossimo futuro causa di problemi per la stabilità delle branche degli alberi e saranno causa di sicuri incrementi per i costi di gestione delle casse comunali.

Come professionisti ci chiediamo come questo sia ancora possibile nel 2024 che i comuni non abbiano dei regolamenti sulla gestione del verde urbano. Proponiamo ai comuni che si attengano, almeno, ai Criteri minimi Ambientali (CAM) per gli appalti del verde e agli "Standard Europei per le potature". I dottori Agronomi e dottori Forestali sono a disposizione degli enti pubblici e dei privati per tutelare il Verde e per una corretta gestione degli alberi.

Il presidente di Odaf Treviso, dottor Renzo Trevisin