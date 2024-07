Dodici alberi capitozzati, accertamenti della polizia locale di Treviso

Ben dodici alberi presenti nella zona delle Corti, in via Francesco di Sales, lungo le rive del Giavera-Pegorile, sono stati potati, o megli capitozzati, nei giorni scorsi. Un intervento molto vistoso e impattante su cui ora la polizia locale di Treviso sta svolgendo accertamenti per accertarne la regolarità. Del caso è stato interessato anche l'assessore all'ambiente e vicesindaco del Comune di Treviso, Alessandro Manera. «Un intervento che ha sostanzialmente devastato la vegetazione riparia con una capitozzatura violenta che potrebbe compromettere la vita stessa delle piante» ha detto il consigliere comunale del Pd, Marco Zabai «Ricordo che il regolamento del verde vieta tali pratiche, così come dovrebbe fare anche il buon senso. Tanto più che c’è da chiarire se l’area delle rive sia di proprietà privata o demaniale. Ho chiesto all’Assesore Manera se gli uffici fossero a conoscenza di tale azione e chi l’ha compiuta». Il rischio è quello di una multa salata per il proprietario del terreno che sarebbe un privato: da valutare se la capitozzatura sia dovuta al maltempo o ad una malattia della pianta.