Nel parco di villa Manfrin l'albero più anziano della città. Tagli e potature, giro di vite del Comune

E' l'albero più antico della città, con un'età stimata che si aggira tra i 100 e i 200 anni, ed è alto più di 33 metri: si tratta di un platano, ibrido tra Platanus orientalis e platanus occidentalis, che si trova nel parco di villa Manfrin, tra la cedraia e lo stagno. Oggi ad indicare la peculiarità di questa pianta c'è anche un cartello che sottolinea come questa sia l'unica pianta del Comune inserita nell'elenco degli alberi monumentali d'Italia (sono un centinaio in tutta la provincia). Poco distante ne era presente un altro che è stato purtroppo abbattuto tempo fa perchè malato. Presenti alla scopertura della targa il Tenente Colonnello Caterina Mancuso, comandante del Gruppo Carabinieri Forestali e del NIPAAF di Treviso, e l’assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Treviso Alessandro Manera.

In materia di potatura, capitozzatura e in genere di tutela del patrimonio verde del territorio, il Comune si è dotato da tempo di un regolamento che comprende il patrimonio pubblico (circa 27mila piante, ben 4.500 in più in questo primo mandato della Giunta Conte rispetto alla precedente amministrazione) ma anche quello privato. Su questo versante, nel corso dell'inverno scorso, la polizia locale ha inflitto un centinaio di multe per irregolarità riguardanti potature, capitozzature o piante abbattute. Che la corretta potatura sia la chiave per evitare che il maltempo provochi danni sempre più ingenti agli alberi, è ben evidente guardando a quanto avvenuto lo scorso anno, il 16 agosto, quando il forte vente causò l'abbattimento di appena 50 piante in tutto il territorio comunale. In altri Comuni contermini il bilancio fu ben più disastroso.