Lutto nel mondo della cultura trevigiana, addio ad Alfio Centin

Si svolgerà sabato prossimo, 18 febbraio, alle 10.30, il funerale di Alfio Centin, scomparso ieri, 15 febbraio, all'età di 87 anni. Con lui la città di Treviso perde una figura di spicco nell'ambito culturale. Centin era noto per essere stato, per ben 14 anni, dirigente scolastico della scuola elementare De Amicis di via Caccianiga e colonna dell'Ateneo trevigiano, membro dell'Alliance francaise oltre ad essere stato autore di numerosi saggi letterari. Laureato a Padova in estetica e per molti anni in Francia e Belgio (in particolare a Parigi e Charleroi), a lui è intitolata un'aula dell'istituto trasformata in museo, una classe di inizio '900 inaugurata nell'autunno del 2021 e di cui fu promotore in occasione dei 110 anni dell'istituto. Decine i messaggi di cordoglio che stanno arrivando da più parti alla famiglia dello studioso, una figura ammirata e amata.