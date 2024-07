Al lavoro sotto il sole cocente, anziano cade dal trattore: è grave in ospedale

Nonostante la colonnina di mercurio segnasse una temperatura oltre i 35° e la veneranda età, si trovava alla guida del suo trattore, mezzo su cui purtroppo ha avuto un incidente. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 11 luglio, intorno alle 14, a Breda di Piave in via Vicinale Brugnotto. Sfortunato protagonista un 83enne che si trovava al volante del mezzo agricolo, di cui ha perso il controllo: il trattore è finito contro una cisterna e l'anziano è finito a terra. Per i soccorsi sono intervenuti i carabinieri oltre a medico e infermieri del Suem 118 che hanno trasportato il ferito all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ricoverato in gravi condizioni, nel reparto di terapia intensiva. Si ipotizza che l'uomo possa essere stato colto da un malore dovuto al gran caldo di queste ore.

Intorno alle 15 un incidente stradale è avvenuto a Montebelluna in via Schiavonesca Marosticana, di fronte all'azienda Health Project. Un camion telonato è uscito di strada, forse a causa di un malore improvviso del conducente. L'uomo non è in pericolo di vita ma per liberare le gambe incastrate all'interno della cabina di guida sono dovuti intervenire, in supporto al Suem 118 (giunto l'elicottero), anche i vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna. Il traffico nella zona ha subito pesanti rallentamenti.

Dichiarato dalla Regione l'allarme climatico per disagio fisico

«In questi giorni stiamo affrontando una situazione climatica difficile. Le temperature estremamente elevate stanno mettendo a dura prova la salute e il benessere di tutti noi» sono le parole rivolte ai cittadini del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo la dichiarazione di allarme climatico per disagio fisico diramata per queste giornate dalla protezione civile della Regione«La dichiarazione di allarme climatico per disagio fisico, che riguarda gran parte del Veneto, potrebbe essere prolungata nei giorni successivi. È in momenti come questi che la nostra comunità deve dimostrare il suo spirito di solidarietà e la sua capacità di prendersi cura di chi fatica a proteggersi dal grande caldo estivo. Senza troppo allarmismo, consapevole che in fondo anche il grande caldo è parte dell’estate, rivolgo un appello affinché ciascuno rimanga vigile e pronto a segnalare le situazioni di pericolo per gli anziani, i malati e chi è più fragile. Queste persone sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del caldo intenso e una segnalazione tempestiva può fare la differenza. Non esitate a contattare i servizi sanitari o le autorità locali se notate qualcuno in difficoltà».

«Desidero inoltre richiamare il nostro senso di comunità e di aiuto reciproco. Invito tutti coloro che hanno spazi conviviali e comuni a considerare l'idea di accogliere, nelle ore più calde della giornata, gli anziani e coloro che non possono proteggersi adeguatamente dal caldo» continua Zaia «Pensate ai vostri vicini, ai conoscenti, ai membri della comunità che potrebbero trarre beneficio da un luogo fresco e sicuro. Aprire le porte delle vostre case o degli spazi pubblici non è solo un atto di gentilezza, ma un vero e proprio gesto di solidarietà che rafforza i legami della nostra comunità. Anche un piccolo gesto, come offrire un bicchiere d’acqua, fornire un ventilatore, o semplicemente fare compagnia, può avere un impatto significativo. Per chi vive nelle zone affollate o isolate, è particolarmente importante verificare regolarmente le condizioni di anziani, persone fragili e chi è sottoposto a cure mediche debilitanti. Un piccolo sforzo, come una visita o una telefonata, può contribuire a salvare vite. Offriamoci di fare la spesa, di accompagnarli dal medico, o semplicemente di tener loro compagnia per qualche ora» aggiunge il Presidente Zaia. La dichiarazione di allarme climatico per il disagio fisico dovuto al caldo ha effetto fino al 12 luglio, ma potrà essere prolungata. Da segnalare anche il bollettino meteo di ARPAV, che prevede dalle prossime ore possibili fenomeni temporaleschi, anche intensi, nelle aree montane e dolomitiche; non sono esclusi alcuni fenomeni anche in pianura.

I sindacati: «Serve maggiore tutela»

«Durante gli eventi di calore estivo si verifica un aumento degli infortuni sul lavoro per una molteplicità di cause dovuta al peggioramento delle condizioni generali - spiega Manuel Moretto, segretario generale della Fiom Cgil di Treviso -. Garantire condizioni di lavoro idonee anche sotto il profilo del microclima è fondamentale per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori ed evitare incidenti anche gravi, senza sottovalutare nessun segnale di pericolo. Per questo invitiamo le aziende ad adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati e a rispettare tutte le norme del caso».

«Non è la prima volta che accade e non solo nelle fabbriche alla Rica di Conegliano e Vittorio Veneto, nel trevigiano» Roberto Toigo, segretario regionale della Uil Veneto «A causa del troppo caldo nei posti di lavoro, infatti, alcuni operai si sono sentiti male. Uil Veneto fa un appello per un lavoro che guardi al buonsenso. Ci sono fabbriche, infatti, in cui è praticamente inevitabile il caldo al loro interno, ma si possono adottare stratagemmi per garantire comunque luoghi sicuri. E apprezziamo molto che, di fronte a questa situazione, le fabbriche abbiano anche accorciato i turni. Come Uil Veneto non diciamo nulla di nuovo, ma ribadiamo alcune azioni da mettere in campo nei periodi estivi in cui le temperature diventano insopportabili come in questo momento in cui pervade l’allarme climatico regionale del disagio fisico: ricalibrare gli orari dei turni, concentrare il periodo di ferie nei momenti cruciali estivi, considerare riposi più prolungati se si lavora troppo in ambienti già caldi. Sarebbe anche opportuno fare dei protocolli regionali strutturali (non solo per le fabbriche, ma anche per l’edilizia e per l’agricoltura) per gestire al meglio questa situazione del caldo senza cadere sempre in una logica di emergenza. Siamo certi che, collaborando tutti insieme, si possa fare un buon lavoro ma nel rispetto della salute e della sicurezza».