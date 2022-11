Quarta edizione di "Amalgamenti", il coworking gratuito destinato agli under 35

Combatte il gelo del caro bollette e coltiva, con calore, il talento dei giovani freelance del mondo della comunicazione. E? Amalgamenti, il coworking nato all?interno de Il Pastificio ? laboratorio di comunicazione di Treviso, uno spazio con 4 scrivanie destinate gratuitamente di altrettanti professionisti rigorosamente under 35. A metterlo a disposizione è l?agenzia di comunicazione trevigiana Ideeuropee, ideatrice e promotrice del progetto insieme a Subject 832, con il patrocinio di Ca? Foscari Alumni e Campus Treviso - Ca? Foscari.

Come partecipare al bando

Graphic designer, social media manager, video maker, copywriter, web developer, addetti stampa, Seo/Sem specialist: da oggi e fino al 30 novembre è possibile inoltrare curriculum e candidature tramite il seguente link https://www.ilpastificiocomunicazione.it/bando-amalgamenti/

Il criterio di aggiudicazione è, previo colloquio, a discrezione dei soggetti promotori. Oltre alle postazioni i candidati potranno usufruire di tutti gli spazi comuni e i servizi della struttura (sala riunioni, cucina, accettazione, wifi ecc.). «E? una delle iniziative che ci rende più fieri» sottolinea, Piergiorgio Paladin, fondatore e guida di Ideeuropee «Amalgamenti in queste 3 edizioni è stato tantissimo, sia per il nostro staff che per coloro che hanno animato lo spazio. Sono nati confronti, collaborazioni, amicizie e tantissime idee: diciamo che il suo pay off, ?Luogo di opportunità?, rispecchia perfettamente il progetto. Una volta in più, in un momento storico in cui sedi come queste possono essere una zavorra economica insostenibile per i giovani talenti, siamo lieti di offrire questa soluzione innovativa, inusuale e gratuita».