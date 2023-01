Servizi demografici e appuntamento per la carta d'identità: attivo il nuovo contact center

E’ attivo dal 9 gennaio il nuovo servizio di contact center per implementare l’efficienza dei servizi al cittadino del Comune di Treviso e garantire così ulteriore vicinanza agli utenti. Il call center è stato acquisito tramite una convenzione Consip dal “Consorzio Leonardo Servizi e Lavori” che ha affidato l’attività alla consorziata “Giotto Cooperativa Sociale” e prevede una accoglienza telefonica dedicata per i servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale) e la prenotazione di appuntamenti per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). L’obiettivo è quello di gestire le richieste base dei cittadini in modo da facilitare sia il reperimento di informazioni da parte del cittadino sia l’organizzazione del personale interno.

Il servizio di Contact Center permetterà inoltre, in caso di necessità, di inoltrare agli uffici competenti, in modo ordinato, le richieste più complesse. Il flusso di informazioni, originato dalle attività in oggetto, permetterà al Comune di Treviso di disporre di dati utili a valutare e eventualmente mettere in atto processi e attività differenti.

Il contact center si aggiungerà all’orario di risposta telefonica degli uffici arrivando così a coprire le fasce di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11 alle 13:30 e il mercoledì dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 17:30, festivi esclusi.