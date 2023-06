Da Los Angeles a Treviso nel nome di Angela: l'Angel City Chorale in concerto

L’associazione La Musica di Angela Onlus (www.lamusicadiangela.it) - che prende il nome da una bambina affetta da paralisi cerebrale infantile mancata a soli 10 anni e che i genitori le hanno dedicato per aiutare situazioni che hanno vissuto personalmente e sensibilizzare verso solidarietà ed altruismo con la musica - organizza lo spettacolare concerto benefico “Angels for Angela”, in programma per sabato 24 giugno, alle ore 21.00, presso il Teatro Comunale “Mario del Monaco” di Treviso: al fianco di Angela si uniranno infatti gli angeli della celeberrima corale americana Angel City di Los Angeles, alla loro prima data italiana.

Due organizzazioni no profit, lontane solo geograficamente e accomunate idealmente dal nome, per una collaborazione nel segno della solidarietà che rimarrà scritta non soltanto nella storia dell’associazione, ma anche in quella del territorio e della filantropia. Il contatto fra le due realtà risale al periodo del primo lockdown ed è andato rafforzandosi nel tempo, convincendo l’associazione statunitense a pianificare un vero e proprio tour italiano, in partenza, appunto, dalla data trevigiana. Il mastodontico coro di Los Angeles (88 i cantanti del tour, in rappresentanza dei quasi 200 della formazione originale), diretto da Sue Fink, è famoso in tutto il mondo per il “Golden Buzzer” vinto durante il rinomato programma “America’s Got Talent” sulla NBC.

La tournée italiana, in occasione del 30esimo anniversario, vedrà l’esecuzione dei loro brani più richiesti, in un repertorio che spazia musicalmente ovunque (200 milioni le visualizzazioni per la loro versione di “Africa” dei Toto). Il ricavato della serata, che vedrà la partecipazione della cantante Claudia Scapolo, in arte “Ginga”, voce in grado di spaziare dal jazz al nu soul, passando per blues e gospel, andrà a finanziare un apposito progetto di musicoterapia presso pediatria, la divisione di oncoematologia pediatrica e chirurgia pediatrica all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Presenta l’evento l’attrice Francesca Ceci. Con il patrocinio del Comune di Treviso e della Regione Veneto. Ingresso con biglietto, prevendita e informazioni: www.teatrostabileveneto.it - 0422 1520989.