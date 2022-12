Giovedì 22 dicembre, a Ca' dei Carraresi, il sindaco di Treviso Mario Conte ha consegnato un attestato di riconoscimento al prof. Antonio Varsori, professore emerito di Storia delle relazioni internazionali dell’Università di Padova, dove è stato anche Direttore del Dipartimento di Studi Internazionali, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e, per due mandati, membro del Senato Accademico.

La pergamena è stata attribuita "per aver onorato la Città di Treviso con la propria attività professionale, che lo ha portato a essere un punto di riferimento fondamentale per molti Organismi ed Enti pubblici grazie alle sue esperte valutazioni del contesto storico e politico internazionale" oltreché "come ringraziamento per la passione e l’impegno in campo accademico, culturale, civile e politico, attraverso i quali ha contribuito a promuovere consapevolezza storico-sociale nella Comunità".