Emergenza caldo 2024, riapre il centro "Pro senectute" di via Callalta

Torna l’iniziativa “Estate in Restera” per prevenire e impedire il disagio della popolazione anziana a fronte delle alte temperature della stagione estiva. Dal 1 luglio al 30 agosto, nei pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 (con inizio attività ore 15.30) alle ore 18.30-19, i cittadini (over 60 autosufficienti) interessati potranno recarsi al centro “Pro Senectute” in via Callalta 58, previa prenotazione al numero telefonico dell’Auser Treviso 0422/409213 che si occuperà del trasporto degli aderenti e all’incasso di un contributo mensile pari a 30 euro comprensivo di copertura assicurativa e di eventuale trasporto. Il Piano prevede oltre all’accoglienza in un ambiente climatizzato in una struttura comunale, momenti di attività di lettura, giochi da tavolo, laboratori di carta e colori.

«Ringraziamo i volontari di Auser Treviso, Avo, Associazione Selaluna, Gruppo Anziani Restera e ProSenectute», sottolinea l’assessore alla Città Solidale e Inclusiva, Gloria Tessarolo. «Abbiamo voluto confermare questa soluzione che anche l’anno scorso ha dato ottimi risultati in termini di assistenza e supporto ai nostri anziani, rispondendo così alla necessità di proteggerli dalla calura estiva e favorire la socializzazione. Queste iniziative sono possibili grazie all’impegno delle realtà territoriali che lavorano in sinergia con l’Amministrazione comunale per il benessere dei cittadini». Per la prenotazione basta chiamare il numero telefonico dell’Auser Treviso 0422-409213 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30.