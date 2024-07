Truffe agli anziani, i consigli dei carabinieri per prevenire i raggiri

Un incontro per sensibilizzare gli anziani contro il dilagare delle truffa che in questi mesi estivi stanno dilagando. Ad un gruppo di pensionati è stato consegnato un vademecum con i consigli utili per evitare i raggiri. Presenti stamattina, 18 luglio, al centro anziani di San Liberale, in via Calabria, il sindaco Mario Conte, l'assessore al sociale, Gloria Tessarolo, e per l'Arma il tenente colonnello Antonino De Luca, comandante della Compagnia di Treviso e il luogotenente Gennaro Schirone, comandante della Stazione del capoluogo della Marca. Durante l'incontro Franco Dani, presidente dell'associazione "Angeli della notte" e vice presidente di Gap ha sventato un tentativo di truffa: l'uomo ha ricevuto sul proprio smartphone un messaggio in cui si leggeva "Papà ho rotto il cellulare, mandami un messaggio su WhatsApp al numero nuovo che è questo qui". Dani non è fortunatamente caduto nel tranello e si è subito rivolto ai carabinieri per segnalare quanto gli era accaduto.