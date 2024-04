Sicurezza sul lavoro, in 200 all'Appiani con i sindacati. Sciopero di quattro ore

Basta morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale e un nuovo modello per fare impresa. Sono i tre punti cardine dello sciopero di quattro ore indetto da Cgil e Uil e che si è svolto oggi in tutta la Marca, con una manifestazione a cui hanno preso parte, all'Appiani, di fronte alla sede di Confindustria in piazza delle Istituzioni, almeno 200 lavoratori. Presenti i segretari Mauro Visentin e Gianluca Fraioli, per Cgil e Uil oltre a Monica, la madre di Mattia Battistetti, tragicamente scomparso a fine aprile 2021 in quello che i genitori hanno sempre definito come "omicidio sul lavoro". «Non è una mobilitazione che finisce oggi ma proseguirà il 20 aprile a Roma, al centro ci deve essere il lavoro dignitoso. Chi non è precario è libero di segnalare un problema, chi deve essere rinnovato il contratto ci pensa due volte prima di sollevare il problema di sicurezza o di costi» ha detto Visentin.

«Piazza delle Istituzioni è stata scelta perchè da una parte c'è l'associazione degli industriali, l'agenzia delle Entrate che rappresenta il Fisco e quindi abbiamo deciso di blindare le istituzioni, per garantire che possano funzionare veramente. Siamo dietro un nastro bianco e rosso proprio per fare questo» aggiunge Fraioli.