Associazione Comuni e centro studi amministrativi della Marca Trevigiana: bilanci approvati all’unanimità

Approvati all’unanimità il bilancio 2023 dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana e del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana in seduta congiunta all’assemblea dei sindaci. Tutte le risorse raccolte impiegate in servizi e progetti agli associati. Oltre 150 giovani avviati al Servizio Civile in 125 enti, oltre 6.000 presenze ai corsi di formazione, l’Erasmus+ e il progetto Mo.Ma. tra i focus della stretta collaborazione e sinergia che avviene quotidianamente tra i due Enti.

«Innanzitutto l’assemblea è stata un bel momento per salutare i sindaci e gli amministratori neo eletti e ricordare loro che l’ACMT è a diposizione per ogni necessità. L’approvazione all’unanimità del bilancio dimostra la bontà del lavoro fatto e la totale fiducia dei Comuni aderenti, 100% della Marca Trevigiana – ha affermato Paola Roma, presidente dell’Ass. Comuni della Marca Trevigiana – impossibile non citare il grande lavoro di formazione di amministratori e tecnici comunali, il Servizio Civile che vede ben 135 enti accreditati e oltre 150 ragazzi e ragazze avviati al servizio, il lavoro per la Progettazione Europea, che ha già portato diversi Amministratori e anche alcuni giovani a conoscere le istituzioni europee grazie all’Erasmus+, oltre alla costante assistenza e il lavoro di rappresentanza politica che ci ha fatto portare a casa numerosi risultati, non ultimo quello dell’aumento dell’indennità per gli operatori volontari del Servizi Civile Universale. Impossibile non citare poi l’enorme lavoro svolto nell’ambito del Protocollo per l’Abitare che ha messo insieme tutti gli stakeholder e si avvia alla fase operativa del fondo. Merito di una squadra davvero attiva e motivata al servizio dei nostri Comuni».

«Il Centro Studi conta ben 156 associati dei quali 41 da fuori Provincia e 10 enti diversi dai Comuni come Ance, Ulss, Confartigianato… – il commento di Marco Della Pietra, presidente del Centro Studi Amministrativi – con 100 corsi e oltre 6.000 presenze in aula, abbiamo anche nel 2023 supportato i Comuni e gli enti soci. L’assemblea ha mostrato grande apprezzamento per il lavoro svolto e anche per le novità introdotte, segno dell’autorevolezza di un’associazione, che non ha eguali in Italia. Stiamo ora lavorando alla creazione di un nuovo strumento pensato per supportare le scelte degli amministratori, che presenteremo dopo l’estate in occasione del nostro trentennale. Ringrazio infine tutti i collaboratori e i Comuni che concedono ai loro tecnici di far parte attiva dei gruppi di lavoro. Ai nuovi eletti, sindaci e amministratori, è fondamentale ricordare che il Centro Studi è a loro disposizione per qualsiasi evenienza ed è pronto ad accogliere necessità e proposte».