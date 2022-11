Letture assistite con i cani per i bimbi dislessici: "Arte per bene" a favore del progetto "Con-Fido"

Sarà quest'anno dedicata alla raccolta fondi a favore del progetto "Con-Fido" di Rocking Motion, l'iniziativa benefica “Arte Per Bene”, nata dal mensile “Treviso30News” che ritorna protagonista anche a fine anno con una speciale esposizione a Palazzo dei Trecento, dopo i progetti benefici del 2021 e del 2022. Si tratta di un evento consolidato e collaudato caratterizzato da una continua crescita in termini di interesse e opere. Partita con l’associazione “Fiorot” di San Fior dove sono state raccolte una trentina di opere, “Arte per bene” ha preso piede facendo aumentare l’entusiasmo del comitato organizzatore. Fra le realtà sostenute c’è “Margherita C’è ancora Vita” di San Biagio, Advar e Città della Speranza.

La commissione istituita dal periodico diretto da Giampaolo Zorzo, ha deciso di dedicarsi a Rocking Motion, per aiutare nell’apprendimento bambini e bambine tra 6 e 7 anni, con problemi di dislessia in un percorso di letture assistite. L’iniziativa nasce per accompagnare i più piccoli in un percorso di letture con l’ausilio di un reading dog, per affrontare le difficoltà nella lettura a voce alta ed acquisire sempre maggiore serenità e confidenza, incoraggiare l’abitudine alla lettura e favorire la relazione e la comunicazione. Si stimano nella Marca 21mila casi di dislessia e disortografia, pari al 3,9% degli alunni. Rocking Motion ha seguito finora il percorso di 16 bimbi a Treviso e 7 a Sarmede (l'auspicio per il 2023 è quello di continuare allo stesso modo): sono seguiti da un'equipe di esperti, tra cui un veterinario, un logopedista e una coppia cane-conduttore in sedute singole che si svolgono solitamente il sabato mattina (per una durata di otto sedute). Il tutto è preceduto da un test iniziale e finale. «Siamo partiti da un regolamento che non permetteva l'ingresso agli animali. Oggi è cambiata la sensibilità»: ha osservato l'assessore Manera. «Il fattore importante è che il cane è un essere non giudicante pertanto può essere definito uno strumento che va a facilitare il contesto, quindi a stemperare una serie di difficoltà che il bimbo vive anche dal punto di vista emotivo, di tensioni e di ansie, e crea un contesto molto sereno nel quale il bambino può ritrovare fiducia in sè stesso»: sottolinea Giulia Angelon, presidente di Rocking Motion.

La mostra

Saranno ben 111 le opere che verranno esposte nel Salone di Palazzo dei Trecento, suddivise tra futurismo, astratto, figurativo, paesaggi, sculture, fotografie e quant’altro e tutte le opere esposte sono in vendita al costo singolo di €250. L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza.

(Nel video Giulia Angelon, presidente di Rocking Motion, l'assessore all'ambiente Alessandro Manera e Giampaolo Zorzo)

Appuntamento a palazzo dei Trecento

Di grande fascino anche la sede espositiva: Palazzo dei Trecento dal 2 al 6 dicembre dove chiunque può entrare e visitare la mostra tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.00. Per informazioni: 329-4127727 oppure treviso.trenta@libero.it