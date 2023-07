Via Siora Andriana del Vescovo, al via i lavori di riasfaltatura

Si comunica che domani, mercoledì 26 luglio, partiranno i lavori di asfaltatura di via Siora Andriana del Vescovo. L’intervento verrà terminato entro venerdì 28 alle ore 19 salvo imprevisti o condizioni meteo avverse. Il transito dei veicoli sarà gestito sempre a senso unico in direzione via Foscolo e via Piave, lasciando entrare tutto il traffico dal PUT in direzione dei parcheggi, della sede della Polizia Locale e del catasto, mentre quello proveniente da via Rota e via Piave sarà deviato per via Marconi e via Piave in direzione del Put. Verrà inoltre istituito per il periodo indicato il divieto di sosta su tutto il tratto stradale (dalle ore 7 del 26 luglio fino alle 19 del 28 luglio).