Scuole dell'infanzia e nidi paritari, De Nardi: «Servono più asili nido pubblici»

Sono ancora vive le polemiche sul rinnovo da parte di Ca' Sugana della convenzione che supporta finanziariamente scuole dell'infanzia e nidi paritari e sull'aumento di tasse per ottenere 2,3 milioni a tal fine. Sul tema è intervenuto nuovamente il consigliere comunale di minoranza, Giorgio De Nardi. «E’ evidente a tutti che servono più asili nido pubblici, maggiori servizi alle famiglie, costi più accessibili. Aumentare le tasse a tutti i cittadini solo per sussidiare i privati non ci sembra l’unica strada da percorrere» ha spiegato in una nota «Il Comune ha piena responsabilità e competenza su asili, scuole d’infanzia e primarie, ma gli ottimi asili nido d’infanzia comunali (0-3 anni) sono costosi (450€/mese, senza riduzioni ISEE) e coprono una piccolissima parte del fabbisogno dei trevigiani. Il piano asili nido del PNRR (Missione istruzione e ricerca) ha stanziato 4.600.000.000€ per migliorare l’offerta educativa fin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. I Comuni italiani hanno presentato la richiesta di finanziare 2500 progetti, di cui 900 sono nuove costruzioni, e saranno resi disponibili 264.480 nuovi posti negli asili. Era una grande e irripetibile opportunità per risolvere in modo strutturale un problema storico di Treviso con una grande azione del Comune, ma non è stata colta. Il programma Conte 2018-2023 prevedeva un terzo asilo che non è stato realizzato e che nel 2023-2028 non c’è più. Perché? Perché è stata respinta la proposta del Consigliere Roberto Pizzolato di abbattere le rette dei nidi Comunali? Queste sono le domande che ci poniamo, nel massimo rispetto dei diritti e dei doveri costituzionali delle scuole paritarie. Il cittadino è ovviamente libero di rivolgersi agli asili privati ma dev’essere consapevole che il costo che paga è dato dalla somma della retta (pagata all’asilo) più quello dei sussidi (pagata con le tasse comunali). Pretendiamo dalla politica un piano serio di lungo termine per risolvere questa grande necessità in modo strutturale, dando priorità agli investimenti nel servizio pubblico».

«Qualcuno all'opposizione vive sulle nuvole! Non vedono nemmeno l'evidenza! Senza le paritarie, la rete di asili nido ed asili sarebbe al collasso!» ha detto Guido Bertolazzi, capogruppo FdI in consiglio comunale,intervenendo sulle affermazioni di De Nardi e Dozzo «Le scuole paritarie, che riguardano ben 1400 famiglie, usufruiscono solo in minima parte dei contributi. Il maggior costo e' sostenuto da famiglie e volontariato. E i numeri non si possono contestare! E basta con queste stucchevoli ed ipocrite le parole su una presunta discriminazione nei confronti degli stranieri! A parte il fatto che chiunque, anche di altra religione è nazionalita', puo' iscriversi ad una struttura paritaria, non e' "discriminante" che molte siano cattoliche anzi, lo e' proprio affermare questo! Noi siamo cristiani cattolici e non è solo questione di fede, ma anche di cultura e civilta'! Non vedo perche' dovremmo rinunciarci "per rispetto" verso altre religioni! Che poi, parliamo chiaro, e' solo una la dottrina che pretenderebbe questo "rispetto"! Chi viene in Italia puo' usufruire di tutti i servizi e supporti, ma rispettando la nostra societa' civile e la nostra cultura, compresa quella religiosa. Adesso, spero, dovranno farsene una ragione certi esponenti della "sinistra radical chic" e chi viene a chiedere (non pretendere!) asilo ed ospitalità!».