Caso autovelox, Conte: «Il Ministro ha intenzione di risolvere a breve la situazione»

«Sulla questione degli autovelox ci troviamo nel mezzo di un cortocircuito perché di fatto gli autovelox vengono autorizzati ma non sono omologati perché non sono ancora stati stabiliti i parametri normativi». Lo ha detto oggi 24 aprile il sindaco di Treviso e presidente di Anci Veneto Mario Conte nel corso del suo intervento durante i lavoro di approvazione del bilancio dell'associazione dei Comuni veneti, commentando la recente decisione della Corte di Cassazione sui velox che corre il rischio di creare un vero e proprio terremoto.

«Mi sono sentito proprio in questi giorni con l’ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture - ha proseguito Conte - che mi ha confermato questa situazione e allo stesso tempo so che il Ministro ha intenzione di correggere a breve questo gap normativo in modo da risolvere la situazione. Fermo restando che nessun Comune vuole fare cassa con gli autovelox, è importante chiarirlo, vengono installati perché sono garanzia di sicurezza per i nostri cittadini e sono le stesse comunità spesso a chiederceli in alcuni punti più problematici della strada. Se poi tutti rispettiamo i limiti, rispettiamo noi stessi e gli altri, siamo tutti più sicuri. Mi auguro che questo cavillo possa sistemarsi a breve e per questo chiediamo al Ministero di poter risolvere nel minor tempo possibile la questione».

Il bilancio dell'Anci Veneto si chiude con un piccolo utile di esercizio di 26.000 euro. Le spese principali, tolto il costo del personale, riguardano soprattutto la formazione, notevolmente incrementata anche quest’anno con +114% di partecipanti e +22% di Comuni aderenti che pongono quella veneta in testa alle Anci regionali per formazione erogata, oltre ai progetti gestiti in convenzione per conto della Regione del Veneto (Servizio Civile, ICT, formazione Polizie Locali, Consigli Comunali dei Ragazzi, Scuole dell’Infanzia oltre a 1,8 milioni gestiti per il grande progetto di digitalizzazione dei Comuni e i pagamenti digitali svolto da Anci Veneto durante l’anno.

«Ringrazio tutto lo staff di Anci Veneto – ha commentato il presidente – che ci permette di ottenere questi risultati e allo stesso tempo di chiudere il bilancio anche con un piccolo utile. Continuiamo dunque a lavorare insieme per i Comuni del Veneto e vi anticipo che quest’anno, oltre all’abituale momento di ritrovo degli Stati Generali del Veneto, ho intenzione di convocarne due tematici: gli Stati Generali dei Comuni Montani e gli Stati Generali delle Comuni Rivieraschi della nostra Regione, per affrontare al meglio quelle che sono problematiche peculiari di quei territori».