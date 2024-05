Ulss Treviso, 429 operatori socio sanitari in attesa di assunzione: nuova protesta

«Ancora non ci siamo. Troppo poche le assunzioni di Oss dalle graduatorie che le Aziende Sanitarie hanno attivato in queste ultime due settimane, dopo il presidio del 30 aprile scorso promosso dalla Fp Cgil Veneto a Campo San Tomà, sotto le finestre della Giunta Regionale» dichiara Sonia Todesco, Segretaria Regionale Fp Cgil Veneto. Secondo l’ultimo aggiornamento delle graduatorie di soli 98 idonei.

«Il 23 maggio si riunirà nuovamente la Crite. Ci auguriamo che nella seduta vengano autorizzate le assunzioni per tutto il 2024 - prosegue Todesco - e che in Consiglio Regionale venga calendarizzata al più presto la discussione sulla proroga delle graduatorie come già avvenuto per la regione Toscana, a seguito della presentazione di un Progetto di Legge e di una Mozione presentati da Forza Italia e Partito Democratico. Nel frattempo la mobilitazione continua con presidi organizzati dalle FP CGIL territoriali presso tutte le Direzioni Generali delle aziende sanitarie a sostegno delle nostre richieste» conclude.