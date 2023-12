Nuovi alloggi Ater, sabato la cerimonia di fine lavori per 24 alloggi

Sabato prossimo, 16 dicembre, si svolgerà alle 12 la cerimonia di fine lavori dei primi 24 alloggi ERP nella zona di via Castagnole e soprattutto la posa della prima pietra dei nuovi 24 alloggi ERP di Monigo, lungo la Feltrina, per l'edificio denominato “doppia L”. Ater ha potuto avvalersi di un finanziamento della Regione di quasi 2,4 milioni di euro. Si tratta di uno dei due nuovi stanziamenti, per un totale di 3 milioni di euro che la Giunta regionale ha deliberato su proposta dell’assessore ai Fondi UE Federico Caner, di concerto con l’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica, Cristiano Corazzari, ha rinnovato l’impegno sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica. La somma sarà spesa per due pacchetti di interventi che interessano la provincia Rovigo e Treviso.

«Grazie alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), che congiuntamente ai Fondi strutturali europei rappresenta lo strumento finanziario principale per attuare le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in modo mirato, abbiamo fatto atterrare sul trevigiano finanziamenti importanti per la riqualificazione urbana di contesti urbani degradati» ha spiegato Corrazzari «Nello specifico, avvieremo un importante intervento di recupero di alloggi sfitti nell'area "Feltrina", che ci permetterà di realizzare nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica dell'ATER. 12 alloggi che fanno parte di un intervento più ampio pianificato nell'area Nord/Ovest della città di Treviso, e che vede un finanziamento di 1,2 milioni di euro coperto con le risorse FSC 2021-2027, e 1,19 milioni di euro di cofinanziamento regionale, a fronte di un costo totale pari a 3.353.914,29 euro. Questo investimento dimostra l’impegno della Regione nei confronti del territorio, con un’attenzione particolare al miglioramento della qualità della vita dei cittadini veneti».