Via delle Verine a Treviso, lavori al via per condotte dell'acqua e fognature

È iniziato ieri e si concluderà in 45 giorni il cantiere in laterale di via delle Verine a Treviso. Il progetto prevede la sostituzione dell’attuale condotta idropotabile ormai vetusta, con una nuova linea per circa 120 metri, il rifacimento dei nodi idraulici nonché di tutti gli allacciamenti prospicenti il tratto di strada interessata dai lavori, oltre all’installazione dei pozzetti utenza per l’alloggiamento dei contatori al limite delle proprietà private.

Contestualmente, per dare nuovo impulso agli allacciamenti alla rete fognaria comunale dove si va a intervenire per la ristrutturazione della rete acquedottistica e limitare così i disagi ai cittadini legati alla presenza del cantiere, il progetto prevede la posa di una nuova tubazione di fognatura nera, con pozzetti di utenza a servizio dei fabbricati esistenti. Durante i lavori vi sarà la chiusura al traffico veicolare. Il costo dell’intervento ammonta a 55 mila euro.

Tale cantiere aggiunge un altro tassello alla progressiva estensione della rete fognaria nel capoluogo, fortemente voluta da Ats. L’anno 2020 ha visto la realizzazione di una nuova fognatura nera in via Cavini. Inoltre, sono in corso i lavori per la realizzazione della rete fognaria per le acque nere lungo la Strada Noalese che servirà il quartiere di San Giuseppe e quelli a Santa Maria Rovere, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Il piano quadriennale degli interventi 2020-2023 prevede un’estensione della rete fognaria nel capoluogo di quasi 15 chilometri di condutture.