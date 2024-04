Autismo, tutte le iniziative di "Treviso, la provincia che include"

Presentato a Villa Carisi, il programma di “Treviso – La provincia che include”, con tutte le iniziative messe in atto nel territorio della Ulss 2 Marca trevigiana nell’ambito della Giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo, da poco trascorsa. Alla conferenza stampa hanno partecipato, oltre al direttore generale, Francesco Benazzi, con il direttore dei Servizi Socio Sanitari, Roberto Rigoli, Gloria Tessarolo, assessore alla Città Solidale e Inclusiva, Famiglia e Disabilità del Comune di Treviso, e Annalisa Basso, coordinatore del Centro di riferimento autismo dell’Ulss 2. Presenti anche i rappresentati di alcune delle associazioni coinvolte nelle iniziative.

L'autismo, o disturbo dello spettro dell’autismo (dall'inglese Autism Spectrum Disorders, ASD), si riferisce a un'ampia gamma di condizioni caratterizzate da varie sfide con abilità sociali compromesse, comportamenti ripetitivi, e, molto spesso, assenza di verbalizzazione. Quello che è ormai assodato è che non c'è un solo autismo, ma molti sottotipi, la maggior parte influenzati da una combinazione di fattori genetici e ambientali, che ne determinano la gravità. Poiché l'autismo è un disturbo dello spettro, ogni persona con autismo ha una serie distinta di punti di forza e sfide da vincere. Punti di forza o, meglio, interessi speciali che devono trovare un proprio modo di esprimersi: da questo nascono le numerose iniziative di “Treviso – La provincia che include”, che accompagnano il 2 aprile, giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo per aiutare a creare proprio una cultura inclusiva.

«Il Comune di Treviso è riferimento per moltissime associazioni del territorio provinciale in quanto offre vari servizi – ha sottolineato l’assessore Tessarolo –. È stato anche istituito un tavolo dedicato alla disabilità cui collabora l’azienda sanitaria, attraverso gli operatori che si occupano di disabilità e, in particolare, autismo. Insieme lavoriamo per l’inclusione delle persone, che deve essere fatta all’esterno delle strutture, nelle città, nella quotidianità».

«Ringrazio la dott.ssa Basso e il Comune di Treviso, in primis, con tutte le altre amministrazioni comunali e le associazioni che hanno collaborato a “Treviso – La provincia che include”, e che ogni giorno si impegnano per l’inclusione delle persone con disabilità» ha commentato il direttore generale, Francesco Benazzi «Il lavoro di rete che abbiamo istituito, uniti per un obiettivo comune, è importantissimo ed è utile a sensibilizzare le persone, la nostra comunità, su inclusione e aiuto reciproco. Ad oggi in provincia di Treviso, i casi di autismo complessivamente gestiti dai Servizi per l’età evolutiva dell’Ulss 2 sono circa 1.150, mentre i casi afferenti ai Servizi per l’età adulta che hanno diagnosi di autismo sono circa 450. Ringrazio gli operatori che si impegnano quotidianamente per sostenere le famiglie nel miglior modo possibile. Presto, in loro supporto arriveranno altri 3 psicologi e 5 educatori. Altro punto importante è lo sviluppo di progettualità, come il progetto DAMA, che rafforzano la presa in carico e la diagnosi precoce dei disturbi autistici, grazie a un lavoro di squadra sia nel territorio che in ospedale».

LE INIZIATIVE

Sono moltissimi gli eventi che si sono svolti nei giorni scorsi e che si terranno nei comuni della Marca. Di seguito il calendario delle principali iniziative:

Sabato 13 aprile, alle 11.30, si terrà il PICNIC IN BLU, nella sede della Cooperativa Alternativa, a Vascon di Carbonera, che ha messo a disposizione i propri spazi per un picnic inclusivo aperto a tutti.

Domenica 14 aprile per le vie della città di Treviso si terrà la CAMMINATA IN BLU E NON SOLO, con ritrovo alle ore 9.00 a Piazzale Matteotti, dove il parcheggio è stato riservato per l’occasione.

Martedì 16 aprile, alle 20.30 al Teatro Accademico di Castelfranco andrà in scena “DEDALO E ICARO, omaggio a Canova”, spettacolo di Teatro Laboratorio Farcela.

ALCUNI DATI

Su 4.369 alunni con diagnosi di autismo oggi frequentanti le scuole del Veneto, ben 963 sono studenti delle scuole trevigiane, di cui 113 alle scuole dell’infanzia, 456 alle scuole primarie, 210 alle scuole secondarie di primo grado e 184 alle scuole secondarie di secondo grado. Inoltre, risultano diventare adulte 58 persone con autismo nel 2024, 56 nel 2025, mentre nel 2026 saranno 50 le persone che passeranno dall’età evolutiva all’età adulta e che si aggiungeranno ai molti utenti con autismo già in carico ai servizi dell’Ulss 2.