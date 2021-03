L'auto del consigliere comunale

Auto di un consigliere comunale posteggiata nel parcheggio per i disabili

La segnalazione di un lettore a Trevisotoday: «Ritengo questo comportamento molto grave. Chi riveste un ruolo come il suo dovrebbe portare rispetto per il prossimo». Nel mirino Giancarlo Da Tos che si difende: «Ho sbagliato, non mi sono accorto delle strisce, può capitare. Chiedo scusa, pagherà la multa a favore per rifacimento delle strisce che non si vede»