Autovelox, Molteni: «Non devono essere strumento per fare cassa»

Lunedì 22 aprile il Sottosegretario all'Interno Nicola Molteni è intervenuto a Mogliano Veneto come ospite del simposio nazionale organizzato da Fervicredo, l'associazione di promozione sociale feriti e vittime della criminalità e del dovere.

All'evento, tenutosi al Move Hotels Venezia Nord, hanno preso parte anche il capo della polizia, Vittorio Pisani, il vice capo vicario Vittorio Rizzi e il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari. Molteni, a margine dell'incontro, ha parlato del tema autovelox e della recente sentenza della Cassazione che ha portato all'annullamento di una multa risalente al 2021, notificata proprio con uno dei rilevatori lungo la Tangenziale di Treviso. «Quella degli autovelox è una questione importante. La sicurezza stradale è un bene fondamentale che dev'essere difeso e tutelato. Detto questo gli autovelox non possono essere solo uno strumento con cui gli enti locali fanno cassa. Da questo punto di vista il dialogo tra Governo ed enti locali sarà fondamentale».

Molteni ha poi toccato il tema delle baby gang in città: «Penso che per tentare di risolvere il problema della violenza giovanile ci siano tre possibili soluzioni: la prima è normativa con il Decreto Caivano, la seconda è repressiva e riguarda il rafforzamento delle forze di polizia e le pene certe per chi viola le regole, la terza strada e per me la più importante - conclude Molteni - è quella della prevenzione che deve avvenire attraverso la formazione culturale e sociale dei giovani. Penso a scuole, oratori e famiglie: la via educativa deve essere un corollario fondamentale alle norme. Il problema delle baby gang sta riguardando soprattutto i ragazzi italiani di seconda generazione, questo dimostra che i processi di integrazione messi in campo negli ultimi anni non hanno funzionato. L'immigrazione, soprattutto quella illegale, deve essere contrastata».

Il commento

Globoconsumatori Odv si batte da anni per far emergere la discrepanza tra approvazione e omologazione degli autovelox. A tal proposito l'associazione è stata la prima in Italia ad aver visto accogliere un proprio ricorso presentato al Giudice di Pace di Milano simile alla recente sentenza “varata” dalla Cassazione. «Gli autovelox - scrive l'associazione in una nota - hanno iniziato a proliferare da quando sono iniziati a mancare determinati introiti nelle Casse delle pubbliche amministrazioni (per esempio l'Imu sulla prima casa). Fino ad allora la sicurezza stradale dei cittadini aveva importanza zero?»