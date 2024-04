Autovelox sulla tangenziale resteranno attivi. Conte: «Sentenza che ci preoccupa»

La recente sentenza della Cassazione che ha portato all'annullamento di una multa risalente al 2021, inflitta dall'autovelox della Tangenziale di Treviso (sanzionato perchè sfrecciava a 97 km/h) rischia di portare all'annullamento di tutte le eventuali violazioni da qui in avanti. L'automobilista, assistito dall'avvocato trevigiano Fabio Capraro, appellandosi al fatto che il dispositivo fosse "approvato" e non "omologato", si è visto dare ragione dal giudice di pace, dal tribunale e ora anche dagli Ermellini, dopo il ricorso presentato dal Comune con l'avvocato Antonello Coniglione.

Chi dovesse far ricorso al giudice di pace, in base alla sentenza della Cassazione, potrebbe vedersi riconosciuto l'annullamento anche se anche questo aspetto non è una certezza. Ad ogni modo Ca' Sugana rischia di vedersi azzerare gli introiti dalle multe imposte grazie al dispositivo, verbali che ammontano a circa 8 milioni di euro ogni anno. Il Comune, con una nota, ha per ora ha smentito che si possa arrivare ad uno spegnimento degli autovelox ma si attendono chiarimenti da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

«Preso atto dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, fermo restando un maggiore approfondimento delle motivazioni e delle conseguenze del citato provvedimento anche con la ditta che fornisce la strumentazione» ha spiegato Ca' Sugana con una nota «si ritiene opportuno mantenere operativi i sistemi di rilevazione della velocità considerato che i termini per la eventuale notificazione delle sanzioni possono scadere successivamente all’emanazione di ulteriori pronunce giurisprudenziali o auspicabili provvedimenti normativi o regolamentari».

«E' una sentenza che porterà ad annullare la totalità delle multe e ci preoccupa molto» ha detto oggi il sindaco Mario Conte «una sentenza che ci impedisce di garantire la sicurezza strada e di limitare la velocità in quelle arterie che sono considerate più a rischio. Una sentenza che va analizzata in modo più approfondito e lo faremo nelle prossime ore, sovrapponendola anche con il nuovo codice della strada. Noi siamo pronti a chiedere un confronto con il ministero delle Infrastrutture per capire come si può agire per garantire i Comuni che hanno già emesso un bilancio di previsione, garantire la sicurezza ai nostri automobilisti limitando la velocità senza incappare in altri ricorsi che creano burocrazia, perdita di tempo e anche un danno all'Ente. Ci sono già stati degli scambi telefonici con il ministero: adesso siamo in contatto con una referente legislativa e quindi cercheremo di capire, una volta analizzata la sentenza, come poter agire».